PAS, acuzat că și-a subordonat politic instituțiile statului. Vladimir Cebotari: Au compromis tot ceea ce înseamnă meritocrație

Partidul de la guvernare este acuzat repetat că, în ultimii patru ani, și-a subordonat instituțiile statului prin instalarea în funcții-cheie a unor oameni loiali PAS, al căror scop era să apere interesele formațiunii, nu să gestioneze eficient. Este afirmația fondatorului Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari, care susține că actuala guvernare a compromis tot ceea ce înseamnă meritocrație.

„S-au făcut lozinci despre meritocrație, ca imediat după să ni să spună că ori ești galben, ori ești dat afară. Asta e inacceptabil. Eu am fost și eu în anumite poziții publice. Am condus și eu instituții. Niciodată nu m-a interesat din ce partid faci parte”, a declarat Vladimir Cebotari în cadrul unui podcast.

Fondatorul PDMM regretă că după plecarea de la guvernare, în 2019, s-a început o dezbinare în cadrul instituțiilor publice, deghizată sub sloganul unei reformări.

„În ministerele pe care le-am gestionat înainte de 2019 ne-am axat pe programe și buna administrare, nu să-i vânăm pe cei care au alte convingeri. Lumea într-adevăr s-a convins că nu aveam interese politici, noi aveam interes să livrăm, după care lumea a început să muncească altfel”, a mai adăugat Vladimir Cebotari.

Partidul Acțiune și Solidaritate nu a comentat deocamdată acuzațiile.