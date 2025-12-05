PAS se face de râs: a transmis live conferința aleșilor PSRM pe pagina partidului

Gafă matinală pe rețelele de socializare. Pagina de Facebook a Partidul Acțiune și Solidaritate a distribuit declarațiile consilierilor municipali socialiști cu titlul „conferință de presă susținută de fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău”. Peste câteva minute, live-ul a fost șters.

Cel mai probabil, transmisiunea live era setată din zilele anterioare automat și pe pagina de Facebook PAS sau este o eroare umană la distribuirea transmisiunilor în direct.