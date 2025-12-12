Secretarul Armatei SUA, exclus din negocierile privind Ucraina de către „paranoicul” Hegseth

Secretarul Armatei SUA a fost exclus din negocierile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina de către Pete Hegseth, potrivit The Telegraph

Dan Driscoll, considerat o stea în ascensiune a Pentagonului, a fost „retras” de secretarul apărării, din ce în ce mai paranoic, au declarat surse pentru cotidianul conservator britanic.

Se pare că Driscoll, un fost soldat, a fost exclus din negocieri de către Hegseth care a considerat că și-a depășit atribuțiile.

„A fost considerat că se străduiește puțin prea mult și a fost pedepsit”, a declarat o persoană apropiată de conflictul dintre cei doi.

În timp ce Pentagonul, sub conducerea lui Hegseth, a căzut într-o stare de paranoia, haos și controverse, Driscoll a reușit, până acum, să se ferească în mare măsură de scandaluri.

Fiind deja un prieten apropiat al vicepreședintelui JD Vance, popularitatea sa a crescut rapid în cadrul administrației Trump, iar europenii îl apreciau din ce în ce mai mult pentru experiența și echilibrul său.

Acest lucru l-a determinat să preia roluri importante în cadrul negocierilor de pace.

În noiembrie, i s-a încredințat sarcina de a-i prezenta lui Volodimir Zelenski planul în 28 de puncte, prin care Donald Trump speră că va aduce pacea în Ucraina.

Astfel, el a devenit cel mai înalt membru al administrației Trump care a vizitat Ucraina, un semn al statutului său în creștere.

În timpul călătoriei de luna trecută, Driscoll a fost însărcinat să obțină acordul lui Zelenski pentru un plan de pace susținut de SUA.

Cu toate acestea, întâlnirea nu a avut succes și, potrivit unor surse, a devenit tensionată, deoarece președintele ucrainean a refuzat planul, care conta pe acordul Ucrainei de a ceda teritorii Rusiei.

Ambasadorii europeni implicați în discuții l-au descris pe Driscoll ca fiind un oficial care a arătat puțin interes în a face compromisuri pentru a ajuta partea ucraineană. Nu este de mirare că stilul de negociere al lui Driscoll a atras atenția președintelui, Trump mândrindu-se cu personalitatea sa de negociator dur.

„Nu negociem detalii”, ar fi spus el în timpul uneia dintre întâlnirile sale la Kiev.

Driscoll trebuia să se întoarcă în capitala Ucrainei pentru mai multe discuții în urmă cu două săptămâni, dar nu s-a prezentat.

Ucrainenilor li s-a spus, de asemenea, că va fi la Paris pentru discuțiile dintre Zelenski și Emmanuel Macron pe 1 decembrie, dar a anulat din nou în ultimul moment.

„Delegația noastră a fost surprinsă”, a declarat un oficial ucrainean, speculând că lui Driscoll „nu i s-a permis să vină”.

Oficialii ucraineni și europeni consideră că absența lui Driscoll face parte dintr-o luptă mai amplă pentru controlul asupra negocierilor de pace.

Diferite grupuri în discuții

Secretarul armatei este considerat parte a unui grup anti-intervenționist de delegați Maga condus de Vance, care a declanșat celebra ceartă dintre Zelenski și Trump în Biroul Oval în februarie.

Un al doilea grup al establishmentului, condus de Marco Rubio, consilierul pentru securitate națională și secretarul de stat al președintelui SUA, a jucat un rol mai proeminent în discuții. Acest grup urmează să participe sâmbătă la o întâlnire la Paris între oficiali americani, europeni și ucraineni.

Trump a fost invitat la discuții, dar a declarat că nu s-a hotărât încă dacă va participa.

Cu toate acestea, grupul de afaceri, condus de Steve Witkoff, trimisul special al domnului Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui și consilier informal, este cel care conduce negocierile de pace.

O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat că este „amuzant” faptul că tonul negocierilor se schimbă adesea în funcție de grupul care deține controlul.

Luna trecută, The Telegraph a dezvăluit că Driscoll era considerat favoritul pentru a-l înlocui pe Hegseth în funcția de șef al Pentagonului, în cazul în care postul ar deveni disponibil.

Un fost înalt funcționar al Casei Albe l-a descris pe șeful armatei ca fiind „calul de bătaie” care este „exact” ceea ce caută Trump.

Trump se referă la el ca la „tipul cu dronele”, datorită eforturilor sale de a moderniza forțele americane cu tehnologie militară și de a renunța la sistemele de apărare grele și învechite.

„Orice surse anonime care pretind că dețin informații privilegiate despre rolul secretarului Hegseth nu au nicio idee despre ce vorbesc”, a declarat Anna Kelly, adjunctul secretarului de presă al Casei Albe.

Ea a adăugat:

„Aceste surse anonime nu au nicio idee despre ce vorbesc. Președintele Trump este extrem de mulțumit de munca secretarului Hegseth la conducerea Pentagonului, care include facilitarea vânzării de arme fabricate în SUA către aliații NATO, furnizarea de informații actualizate despre câmpul de luptă, participarea la briefingurile de informații ale președintelui și multe altele.

„De asemenea, secretarul Driscoll a fost de mare ajutor în colectarea de feedback de la ucraineni pentru a ajunge la un acord.

În timp ce mass-media vrea să creeze controverse, administrația Trump lucrează în strânsă colaborare pentru a opri uciderile din acest război brutal provocat de incompetența lui Joe Biden.

Statele Unite vor participa la discuții în acest weekend numai dacă există o șansă reală de a semna un acord de pace și dacă acest lucru merită timpul investit – președintele este frustrat de ambele părți implicate în război și dorește acțiune, nu discuții.”