Renato Usatîi a discutat cu președinta grupului de prietenie EAU–Moldova despre investiții și proiecte comune

Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Renato Usatîi, președintele Grupului de prietenie parlamentară cu Emiratele Arabe Unite, a avut o întrevedere cu Sara Mohammad Falaknaz, președinta Grupului de prietenie al Consiliului Național Federal al Emiratelor Arabe Unite cu Parlamentul Republicii Moldova. Discuțiile au vizat dezvoltarea cooperării parlamentare și economice dintre cele două țări.

„Am discutat despre dezvoltarea cooperării dintre organele legislative ale țărilor noastre. Am pus un accent deosebit pe consolidarea interacțiunii dintre guverne și ministerele de resort, dezvoltarea contactelor directe dintre reprezentanții mediului de afaceri, atragerea investițiilor și realizarea unor proiecte comune în condiții reciproc avantajoase”, a declarat Renato Usatîi.

Deputatul a remarcat experiența vastă a omologului său în domeniul afacerilor și al proiectelor inovatoare:

„Profesionalismul, abordarea pragmatică și interesul sincer al dumneaei pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre ne dau încrederea că această cooperare va produce rezultate concrete. …I-am mulțumit doamnei Falaknaz și, prin dumneaei, Consiliului Național Federal al EAU pentru primirea călduroasă și deschiderea spre dialog. De asemenea, am remarcat disponibilitatea reciprocă de a realiza împreună multe lucruri importante și utile pentru țările noastre”, a subliniat parlamentarul.

În cadrul întrevederii de astăzi Renato Usatîi a început și pregătirile pentru vizita oficială a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite, fiind discutată și viitoarea vizită în Republica Moldova a reprezentanților Consiliului Național Federal al EAU.

„Vreau să le mulțumesc deputaților din toate fracțiunile Parlamentului Republicii Moldova care au susținut inițiativa mea de constituire a Grupului de prietenie cu Emiratele Arabe Unite. Pentru această decizie au votat 73 de deputați, iar în componența grupului s-au înscris 43 de parlamentari din diferite fracțiuni”, a accentuat Renato Usatîi.

La întrevedere a participat și Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite, Anatol Vangheli. Renato Usatîi a mulțumit întregei echipe a Ambasadei Republicii Moldova în EAU pentru profesionalism și devotament, iar Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene — pentru operativitate și sprijinul acordat în acest proces important pentru țara noastră.

„Astăzi am mai făcut un pas și am continuat să consolidăm fundamentul pentru ca Republica Moldova să devină o țară puternică și prosperă!”, a conchis liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi.