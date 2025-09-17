Plahotniuc răstoarnă masa regimului PAS prin blocarea extrădării. Și-au dat seama grecii că odată ajuns la Chișinău, Vlad Plahotniuc ar deveni deținut politic!?

Tentativa disperată a guvernării PAS de a obține extrădarea lui Vlad Plahotniuc, la doar câteva zile înainte de alegeri, s-a transformat într-un fiasco politic de proporții. Instanțele din Grecia au blocat procedura, ridicând semne de întrebare asupra corectitudinii și fundamentului juridic al solicitării transmise de Chișinău, susțin sursele Timpul.MD.

PAS voia să dea o lovitură de imagine electorală, prezentând „marele succes” al aducerii lui Plahotniuc acasă, dar planul s-a prăbușit spectaculos. Încercarea de a-l transforma pe fostul lider democrat într-un „trofeu politic” le-a explodat în față. Mai mult, decizia grecilor sugerează că există suspiciuni serioase privind caracterul politic al dosarelor fabricate la Chișinău.

Întrebarea care se ridică acum este una incomodă pentru Maia Sandu și camarila sa: și-au dat seama judecătorii din Grecia că, odată ajuns în Republica Moldova, Plahotniuc ar deveni un deținut politic? Faptul că autoritățile europene pun la îndoială demersurile guvernării PAS arată cât de subțire este „statul de drept” clamat de actuala putere.

În loc să aducă un capital electoral, scandalul extrădării ratate scoate la iveală imaginea unei guvernări disperate, care folosește justiția pe post de armă politică. PAS a vrut să mute atenția de la propria incompetență și dezastrul economic, dar acum se confruntă cu un nou eșec răsunător pe scena internațională.

Plahotniuc, chiar și de la distanță, reușește să răstoarne masa pe care PAS pregătea circ electoral. Blocarea extrădării este nu doar un semnal că justiția din Moldova nu mai are credibilitate, ci și o palmă dată regimului care confundă lupta cu corupția cu răfuiala politică.