Podoliak: „Permiterea participării ruşilor la Jocurile Paralimpice 2024, prelungeşte războiul şi încurajează Rusia să crească nivelul violenţei militare asupra Ucrainei”

Kievul a declarat vineri seara că autorizaţia acordată sportivilor ruşi de a participa sub drapel neutru la Jocurile Paralimpice de la Paris din 2024 „încurajează Rusia” să continue agresiunea armată asupra Ucrainei, scrie AFP.

„Permiterea participării ruşilor la Jocurile Paralimpice (…) în primul rând prelungeşte războiul şi, în al doilea rând, încurajează Rusia să crească nivelul violenţei militare asupra Ucrainei”, a scris pe X (ex-Twitter) Mihailo Podoliak, principalul consilier al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Permitting participation of Russians in the Paralympic Games and youth football competitions, not expelling #Russia from international institutions and organizations, not issuing arrest warrants in any jurisdiction for high-ranking officials for involvement in mass crimes,…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 29, 2023