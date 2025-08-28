Politico: Liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în Moldova pentru a îndemna alegătorii să voteze pentru PAS la alegerile din 28 septembrie

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au vizitat miercuri Moldova pentru a îndemna alegătorii să continue să se îndepărteze de Rusia și să sprijine guvernul pro-UE condus de Maia Sandu, înaintea alegerilor parlamentare decisive din 28 septembrie 2025.

Cei patru lideri au transmis mesaje de solidaritate și susținere pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Emmanuel Macron și Donald Tusk s-au adresat publicului în limba română.

„Sunt foarte fericit să fiu alături de voi toți împreună pentru a sărbători. Datorită vouă, inima Europei bate mai puternic ca niciodată la Chișinău. Am venit să transmit mesajul puternic din partea poporului francez, care admiră lupta voastră pentru democrație și justiție”, a declarat președintele francez.

Premierul polonez Donald Tusk a subliniat că Moldova și-a câștigat libertatea și locul în comunitatea europeană prin unitate și curaj.

„Atunci când un popor este unit și curajos, nici un imperiu nu-l poate înfrânge. Voi moldovenii ați arătat deja că aveți această putere. Ați arătat lumii că Moldova trăiește după valorile noastre comune”, a spus acesta.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reiterat importanța obiectivului de aderare la UE.

„Suntem aici să vă spunem că pentru noi Moldova este un partener apropiat. În această zi puteți să vă mândriți de țara voastră. Suntem alături de voi acum și în viitor”, a spus șeful guvernului de la Berlin.

La rândull său, Maia Sandu le-a mulțumit celor trei oficiali pentru sprijinul acordat și a amintit semnificația zilei de 27 august 1991.

„Acești 34 de ani de independență nu au fost ușori, dar am învățat și am crescut împreună, iar astăzi suntem mândri de realizările noastre. Am demonstrat că suntem parteneri de încredere și de aceea avem acești prieteni valoroși. Vrem și merităm să trăim în pace și să aducem Europa aici acasă”, a afirmat șefa statului.

Discursurile liderilor au completat concertul organizat în centrul capitalei, unde au evoluat artiști consacrați precum Magnat și Feoctist, Satoshi, Irina Rimes, Zdob și Zdub și Carla’s Dreams.

„Moldova, cu o populație de 2,4 milioane de locuitori și situată între România și Ucraina, este ținta presiunilor Kremlinului, care folosește tactici hibride pentru a influența alegerile și a împiedica eforturile țării de a adera la Uniunea Europeană. Vizita liderilor europeni are scopul de a menține Moldova pe drumul aderării la UE și de a arăta alegătorilor că există o alternativă la influența Rusiei”, notează Politico.

„Sunt cei care vor încerca să ne abată de la drumul cel bun. Au încercat și înainte… Dar poporul moldovean știe ce este mai bine pentru el”, este așteptat să declare Maia Sandu la un miting organizat cu ocazia Zilei Independenței, potrivit sursei citate. Președintele va sublinia că „pentru țara noastră, cea mai bună alegere este să stăm alături de Franța, Germania, Polonia și celelalte state ale continentului nostru în marea familie a păcii – Uniunea Europeană”.

Vizita din această săptămână a președintelui francez Emmanuel Macron, a cancelarului german Friedrich Merz și a premierului polonez Donald Tusk are scopul de a ajuta Republica Moldova să se mențină pe calea aderării la UE și de a le reaminti alegătorilor că există o alternativă la Rusia, notează publicația.

„Aceasta nu este doar o vizită, ci o legătură vie între Europa și poporul moldovenesc”, a declarat Jürgen Hardt, purtător de cuvânt pentru politică externă al partidului de guvernământ CDU din Germania. „Niciodată unul dintre aliații noștri nu va mai sta singur în fața agresiunii rusești.”

La Chișinău, Merz, Macron și Tusk vor dori să le transmită alegătorilor moldoveni că viitorul țării lor se află alături de UE.

Prezența lor „transmite un mesaj puternic – Moldova nu este singură”, a declarat Siegfried Mureșan, europarlamentar român și președinte al delegației Parlamentului European în țară.

„Calea sa europeană este reală, ireversibilă și susținută de toate familiile politice importante din UE.”

Totuși, momentul exact al aderării Republicii Moldova la UE – precum și realizarea unui pas crucial, cunoscut sub denumirea de deschidere a primului „cluster” de negocieri – rămâne controversat. La începutul verii, oficiali și diplomați ai UE au declarat pentru POLITICO că blocul ia în considerare accelerarea candidaturii Moldovei prin deschiderea unui astfel de grup înainte de alegeri, pentru a sprijini tabăra pro-europeană.

Însă Ucraina și numeroși aliați ai săi se opun ferm acestei măsuri. În plus, faptul că președintele american Donald Trump l-a convins pe premierul ungar Viktor Orban – care se opune aderării Ucrainei la UE, dar și-a exprimat sprijinul pentru candidatura Moldovei – să renunțe la blocarea aderării Kievului a schimbat dinamica situației, a declarat un diplomat.

„Este de înțeles că unii vor să ofere Moldovei o ramură de negocieri, dar a face acest lucru doar pentru că se apropie alegerile ar fi o abordare mioapă și, în cele din urmă, contraproductivă”, a declarat diplomatul. „Alte țări sunt cu ochii pe acest proces.”

Un oficial francez a adăugat: „Atât candidatura Ucrainei, cât și cea a Moldovei au merite, în contextul prin care trece Ucraina. Deciziile de la Bruxelles trebuie luate în unanimitate, iar acțiunile noastre trebuie să se încadreze în aceste principii.”

„Deciziile vor fi luate în următoarele zile sau săptămâni”, a precizat oficialul.

Doi diplomați și-au exprimat, de asemenea, speranța că impasul privind aderarea Ucrainei ar putea fi depășit în lunile următoare, având în vedere presiunea exercitată asupra Budapestei.

„Dacă Rusia va reuși în Ucraina și în Moldova, va reprezenta o amenințare militară directă pentru țări precum România și Polonia – iar oamenii înțeleg miza. De aceea avem acest semnal clar de susținere: Moldova contează”, a declarant fostul ministru de Externe al R. Moldova Nicu Popescu pentru Politico, subliniind că statele europene au propriile motive să fie interesate de acest rezultat.