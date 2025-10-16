Trump și Putin poartă o convorbire telefonică înaintea vizitei lui Zelenski la Washington

Președintele american Donald Trump a anunțat, joi seara, că poartă o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin. Discuția are loc cu o zi înaintea vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, unde se așteaptă ca acesta să insiste asupra transferului de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina.

„Vorbesc acum cu președintele Putin. Discuția este în desfășurare, este una lungă, iar la final atât eu, cât și președintele Putin vom face cunoscut conținutul ei”, a scris Trump pe rețelele de socializare.

Aceasta este prima comunicare directă dintre Trump și Putin din ultimele aproape două luni și survine pe fondul tensiunilor crescânde privind blocarea negocierilor de pace, după ce liderul rus a respins practic discuțiile directe cu Zelenski, o inițiativă sprijinită personal de președintele american, relatează Kyiv Independent.

Potrivit publicației Axios, cei doi lideri discută despre războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Trump și Putin au vorbit ultima dată pe 18 august, după întâlnirile liderului american de la Washington cu Zelenski și mai mulți oficiali europeni. După acel apel, Trump a declarat că a început să pregătească o întâlnire directă între președinții Ucrainei și Rusiei.

Zelenski a refuzat invitația lui Putin de a merge la Moscova, afirmând că o astfel de întrevedere este imposibilă „atâta timp cât Rusia continuă să bombardeze Ucraina”, dar s-a declarat dispus să se întâlnească cu liderul rus pe un teritoriu neutru.

Trump și Putin s-au întâlnit anterior, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta perspectivele unui acord de pace și cooperarea bilaterală, prima lor întrevedere de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

De la summitul din Alaska însă, nu s-au înregistrat progrese concrete. Bloomberg, citând surse anonime, a relatat că întâlnirea l-ar fi convins pe Putin că poate intensifica atacurile aeriene asupra Ucrainei fără riscul unei reacții majore din partea Washingtonului.

De atunci, Rusia a crescut numărul loviturilor asupra infrastructurii ucrainene, iar contactele diplomatice dintre SUA și Rusia s-au redus semnificativ.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declara pe 7 octombrie că relațiile dintre Moscova și Washington rămân „într-o stare deprimată” și că „nu s-au luat încă decizii serioase”.

În ultimele săptămâni, Trump a înăsprit tonul față de Rusia, afirmând la 23 septembrie că Ucraina „poate câștiga războiul și recuceri toate teritoriile ocupate de ruși”. „Rusia luptă fără scop de trei ani și jumătate. Asta nu o face puternică, dimpotrivă, o face să pară un „tigru de hârtie”, a spus președintele american.

Administrația de la Washington analizează în prezent posibilitatea furnizării de rachete Tomahawk, cu o rază de până la 2.500 km, care ar permite Ucrainei să lovească ținte adânc în interiorul teritoriului rus.

Trump a declarat pe 15 octombrie că Ucraina este pregătită „să treacă la ofensivă” împotriva Rusiei și că va decide dacă aprobă o astfel de strategie după întrevederea sa cu Zelenski, programată pentru 17 octombrie la Casa Albă.

Putin a avertizat pe 5 octombrie că livrarea către Ucraina a rachetelor capabile să atingă Siberia ar marca „o nouă etapă a escaladării” și ar putea „submina orice progres în relațiile ruso-americane.”