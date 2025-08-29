Polonia va bloca aderarea Ucrainei la UE până când Kievul va recunoaște masacrul de la Volînia

Polonia va bloca aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană până când circumstanțele tragediei de la Volînia vor fi pe deplin clarificate, a declarat ministrul polonez al Apărării, Kosiniak-Kamysz, relatează Gazeta Prawna.

„Am vorbit despre asta de multe ori. Am spus că dacă Ucraina nu recunoaște genocidul de la Volînia, dacă nu există exhumare, nu există comemorare, atunci nu are nicio șansă să adere la Uniunea Europeană. Am exprimat o respingere foarte clară și fermă a cazurilor în care numele bun al Poloniei a fost călcat în picioare în vreun fel sau s-au făcut încercări de a glorifica pe Bandera”, a declarat ministrul.

Potrivit ziarului, Kosiniak-Kamysh s-a distanțat și de speculațiile privind o posibilă intervenție militară a Poloniei în afacerile ucrainene, declarând că „armata poloneză nu va merge în Ucraina”.

Potrivit ministrului, ajutorul se limitează la sprijin politic, militar și umanitar pentru a asigura propria securitate a Poloniei, subliniază publicația.

Pe 10 iulie, președintele polonez Andrzej Duda a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a recunoscut că nu a auzit la școală despre uciderea în masă a polonezilor din vestul Ucrainei, în special despre masacrul de la Volînia.

Tragedia din Volînia a fost mult timp subiect de dispută între Polonia și Ucraina. În iulie 2024, ministrul polonez al Apărării a prezentat deja poziția lui Vargawa.