posibile efecte permanente asupra creierului

O echipă de cercetători italieni a stabilit că amestecul de băuturi energizante și alcool, foarte la modă în rândul tinerilor care se îmbată, poate duce la efecte foarte negative asupra creierului, cu un posibil impact permanent asupra plasticității hipocampale. Ce înseamnă acest lucru și care sunt riscurile.

La prima vedere, combinarea băuturilor energizante cu alcoolul nu pare chiar o idee bună, și totuși, mai ales în rândul tinerilor, consumul acestor amestecuri devine din ce în ce mai răspândit și la modă. Ceea ce face și mai rău este modul de consum, așa-numitul binge drinking, adică consumul unor cantități mari de băuturi alcoolice – cel puțin 72 de grame de alcool pur – într-o perioadă scurtă de timp, pentru a te îmbăta cât mai repede. În timp ce consecințele negative ale consumului excesiv de alcool au fost stabilite de mult timp, se știu puține despre riscurile combinate cu băuturile energizante. Un nou studiu pe modele de șoareci adolescenți (șobolani) a arătat că acest amestec poate avea efecte deosebit de negative asupra creierului, alterând funcțiile cognitive pe termen lung, până la vârsta adultă. De exemplu, rozătoarele supuse experimentului au prezentat probleme semnificative în ceea ce privește memoria și capacitatea de învățare, precum și dezvoltarea unor anomalii în hipocampus, o parte a creierului strâns legată de cogniție și emoții.

Determinarea faptului că amestecul de alcool și băuturi energizante ar putea avea un impact pe termen lung asupra creierului tinerilor, în special în ceea ce privește consumul necontrolat de alcool, a fost realizată de o echipă de cercetare italiană condusă de oameni de știință de la departamentele de Științe ale vieții și mediului și Științe biomedicale din cadrul Universității din Cagliari, care a colaborat îndeaproape cu colegii de la Consiliul Național de Cercetare (CNR). Cercetătorii au ajuns la concluzii după ce au efectuat experimente cu grupuri de șobolani masculi tineri. Rozătoarele au fost împărțite în grupuri cărora li s-a administrat alcool, băuturi energizante sau o combinație a ambilor compuși (cu alcool în modul “binge drinking”). ‘Cocktailul’ care schimbă capacitatea de învățare

Prin teste comportamentale, analize electrofiziologice și moleculare, efectuate până la mai mult de 50 de zile după începerea experimentului, cercetătorii au evaluat efectele pe termen lung asupra plasticității hipocampale. Pe scurt, aceasta este ansamblul de modificări ale conexiunilor sinaptice determinate de experiență și învățare, care ne permite să ne adaptăm la schimbările din lumea înconjurătoare și, mai general, la informațiile pe care le primim. Este un mecanism fundamental pentru funcțiile mnemonice și cognitive în general: în practică, cu cât plasticitatea hipocampului este mai scăzută, cu atât funcția cognitivă este mai slabă. În cadrul studiului, șoarecii care au consumat amestecul de băutură energizantă și alcool au prezentat probleme de memorie și de învățare, precum și anomalii comportamentale care au persistat până la vârsta adultă. Potrivit autorilor studiului, impactul asupra plasticității hipocampale al acestor chefuri de alcool și băuturi energizante (care conțin compuși precum cafeina, taurina și carnitina) ar putea fi permanent. La șobolani, de exemplu, scanările cerebrale au evidențiat o “afectare durabilă a funcției corticale prefrontale”, care fusese deja evidențiată de o investigație anterioară. Oamenii de știință au subliniat că au studiat efectele doar pe șobolani masculi pentru a evita fluctuațiile hormonale variabile legate de ciclul estral al femelelor. “Este bine cunoscut faptul că hormonii gonadali și metaboliții lor neuroactivi modulează diverse sisteme de neurotransmisie implicate în răspunsul la EtOH (etanolul NDR) și contribuie la diferențele de sex în ceea ce privește efectele alcoolului asupra sistemului nervos central”, au subliniat autorii studiului, care vor evalua, de asemenea, efectele asupra femelelor în posibile investigații viitoare. Trebuie subliniat faptul că ceea ce se observă la șoareci și șobolani nu se manifestă întotdeauna la om, însă aceste rezultate ar trebui să ne facă să ne gândim la consecințele consumului substanțelor implicate. Este suficient să spunem că un studiu condus de oameni de știință de la Universitatea din Washington și publicat în revista științifică The Lancet a ajuns la concluzia că nu există doze sigure de alcool pentru tineri, oferindu-le doar riscuri și “niciun beneficiu”. Studiile anterioare au stabilit că amestecul de alcool și băuturi energizante crește riscul de a fi rănit, în timp ce băuturile energizante singure au fost asociate cu anomalii ale ritmului cardiac. Detalii ale noului studiu “Mixing energy drinks and alcohol during adolescence impairs brain function: A study of rat hippocampal plasticity” au fost publicate în revista științifică Neuropharmacology, titrează FanPage.

