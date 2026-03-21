Statul Moldova a ucis-o pe Ludmila prin tăcere. De ce dracu’ mai plătim taxe?

Plătim taxe în fiecare lună. Statul ne ia banii din buzunar promițând că ne apără, că ne dă doctori și polițiști. Dar pe Ludmila Vartic cine a apărat-o? Nimeni. Statul moldovenesc a lăsat-o de izbeliște exact atunci când ea avea nevoie de el.

Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: marea problemă în cazul Ludmilei nu e doar că soțul era violent. Problema adevărată e că statul n-a existat atunci când pumnii cădeau peste ea. Statul s-a dat la o parte.

Se aude tot mai tare că biata femeie a mers la poliție să ceară ajutor. Și ce au făcut „oamenii legii”? Au trimis-o înapoi în iadul de acasă. De ce? Pentru că nu voiau să deranjeze un „barosan” de la PAS, un șefuleț din raion care are carnetul de partid potrivit.

Vrem să știm: cine e polițistul ăla care i-a închis ușa în nas? Cum îl cheamă pe cel care a considerat că viața unei mame e mai puțin importantă decât liniștea unui politician? Omul ăla trebuie dat afară imediat. Fără onoruri, fără pensie grasă din banii noștri. El e complice la moartea ei. Când a refuzat să-și facă treaba, a semnat sentința Ludmilei.

Și la spital a fost la fel. Medicii au văzut-o zdrobită, au văzut oasele rupte, dar s-au făcut că plouă. Au abandonat-o și ei pentru că le-a cerut directorul, care și el se temea de „marele șef”.

Multe voci pro-guvernamentale încearcă să transforme acest caz într-un simplu subiect despre violență în familie. Dar problema e una mult mai grave, în R. Moldova se menține un sistem putred unde, dacă ești prieten cu cine trebuie la guvernare, poți să bați, să sechestrezi și să distrugi vieți fără să te atingă nimeni.

Dacă poliția și medicii îi apără doar pe cei cu funcții, atunci de ce mai plătim taxe? Ca să hrănim monștrii care ne lasă să murim cu zile? Cazul Ludmilei Vartic ne arată că în Moldova ești în siguranță doar dacă ai relații. Dacă ești un om simplu, statul te lasă să crăpi.

E timpul ca cei care trebuiau să o protejeze pe Ludmila — să plătească. Nu cu o simplă demisie, ci cu pușcăria. Altfel, toți suntem următoarele victime ale acestui stat care ne ia banii, dar ne lasă să murim.