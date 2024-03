Postul Paștelui 2024. Sfaturi de care să ții cont ca să fii sănătos

Evident, de vointa, in primul rand, asta daca tot te-ai decis ca vrei sa tii acest post. De ce vrem sa tinem post? Atat pentru beneficiul spiritual adus, cat si pentru cel pentru sanatate. Cand ne tinem departe de toxinele animale, digestia este mai usoara, la fel este si sufletul si astfel esti mai inclinat catre aspectele spirituale ale vietii, catre a fi mai bun, mai pozitiv, mai iertator, mai tolerant.

Însa sunt multi oameni pentru care acest exercitiu de vointa se limiteaza doar la partea alimentara si nu reusesc, poate nici nu incearca, sa aplice scopul postului in viata lor de zi cu zi, sa fie mai buni cu semenii lor, mai aplecati catre smerenie, mai putin orgoliosi si patimasi. Sunt duhovnici care ne invata ca degeaba te abtii de la mancare daca sufletul tau continua sa fie indepartat de bunatate, credinta si intrajutorarea semenilor. In acest caz, culegi doar beneficiile pentru sanatate ale abtinerii de la produse de origine animala.

Sunt si oameni care, desi nu tin postul Pastelui din varii motive de sanatate sau de conceptie personala, au un comportament admirabil si nu doar pe durata celor 7 saptamani cat tine acest mare post al Pastelui. Care dintre cele doua categorii este mai pe placul lui Dumnezeu? Evident, ramane un subiect de reflectie si cu siguranta nu il putem noi elucida acum si aici.

Important insa este faptul ca, desi multi oameni pornesc cu avant in postul Pastelui, ei nu stiu ce sa manance exact, neavand antrenament din timpul anului, dar nici cum sa combine alimentele de asa natura incat organismul sa nu aiba de suferit. Acestia ajung sa renunte din pricina problemelor digestive sau pentru ca mananca doar cartofi, covrigi si orez si se ingrasa.

Se stie faptul ca proteinele animale au un rol important in dezvoltarea si intretinerea creierului si deci a activitatii intelectuale, iar stoparea brusca a acestor alimente se poate resimti in corp printr-o oboseala si iritare accentuata. Ce mai, fara sa ne mai ascundem pe degete, adevarul este ca trebuie sa fii pregatit sa tii post Pastelui din toate punctele de vedere, mai ales cand asa de multi dintre noi avem un ritm foarte solicitant de viata.

Un post ca la carte interzice orice produs de origine animala si exista doar dezlegare la peste in anumite zile conform indicatiilor bisericesti. Insa unii dintre noi nu reusesc sa il tina complet si atunci prefera ca, decat sa nu il tina deloc, sa elimine macar carnea din dieta lor, profitand din plin de beneficiile aduse corpului de o alimentatie mult mai bogata in legume si fructe.

Cei ce tin postul Pastelui consuma doar alimente de origine vegetala, insa exista si varianta mai blanda pentru care multa lume opteaza, anume regimul ovo-lacto-vegetarian in care se consuma produse lactate si oua alaturi de cele vegetale (cu varianta sa de regim lacto-vegetarian, din care se elimina ouale).

Asociaza cat mai multe alimente

La o masa este bine sa combini legumele seci (fasole, mazare, linte) cu cereale sau legumele proaspete cu oleaginoasele care sunt hrana pentru creier (arahide, seminte de dovleac, migdale, nuci, alune, fistic).

Iata cateva combinatii indicate: gris cu legume, orez cu linte, fulgi de ovaz cu lapte de soia, branza cu paste (in cazul in care optezi pentru regimul lacto-vegetarian).

Daca alegi sa consumi si oua, este indicat sa iti completezi proteinele de care are nevoie corpul tau cu oua fierte moi sau cleioase, dar nu mai mult de trei pe saptamana. Este bine ca la fiecare masa sa mananci cate un produs lactat, branza, lapte, iaurt. Pestele este foarte important sa il mananci ori de cate ori regulile postului mare permit.

Consuma alimente integrale

Alimentele integrale, care sunt bogate in fibre si minerale, iti echilibreaza dieta: paine si paste fainoase integrale, orez integral, etc. Singurul lor inconvenient este ca iti pot crea mici probleme digestive cum ar fi balonarea. Este indicat sa bei multe lichide in acest timp, ca sa ajuti tranzitul intestinal si sa eviti constipatia. Daca nu suporti acest tip de alimente, alege produsele semi-integrale care sunt mai usor de digerat.

Asigura-ti necesarul de fier

Fierul oferit de alimentele de origine vegetala este absorbit de organism in proportie mult mai mica decat fierul din produsele animale. Organismul nostru asimileaza doar 3% din fierul continut de vegetale si 15% din cel furnizat de carne. Pentru a evita o carenta de fier, adauga suc de lamaie la salate si sosuri sau bea suc de portocale sau grepfruit la finalul mesei (vitamina C favorizeaza absorbtia de fier).

Legume noi

Regimul vegetarian nu este asa de trist precum pare unora. Natura ne ofera din belsug fructe, legume si cereale. Ai din ce alege ca sa-ti diversifici meniul. Asadar, nu ezita sa incluzi in alimentatie si cerealele si legumele mai putin populare la noi cum ar fi orz, soia, avocado, anghinare, cartofi dulci, sparanghel.

Condimente din belsug

Ca sa imbunatatesti calitatea nutritiva a alimentelor, presara deasupra mancarurilor germeni de grau care sunt foarte bogati in proteine, fier si vitamine din complexul B. Nu uita nici de semintele de susan bogate in lecitina, de patrunjel, foarte bogat in vitamina C, de marar, de boabele de mustar, busuioc si in general de orice condiment care da savoare mancarii tale.

