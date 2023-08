Președinta Maia Sandu, întrevedere cu premierul Mitsotákis la Atena: R. Moldova este interesată de o colaborare și mai strânsă în mai multe domenii cu Republica Elenă, inclusiv în cel energetic

În cadrul evenimentului de la Atena, șefa statului Maia Sandu a discututat despre cooperarea moldo-elenă cu premierul Kyriakos Mitsotákis. Republica Moldova este interesată de o colaborare și mai strânsă în mai multe domenii cu Republica Elenă, inclusiv în cel energetic, potrivit Jurnal.md.

În această primăvară, Energocom a semnat un acord de cooperare cu operatorul elen DEPA și, ulterior, un contract de procurare a gazelor naturale. Diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale este elementul cheie pentru asigurarea securității energetice a Republicii Moldova.

„În cadrul discuției, am convenit să facem tot posibilul pentru a deschide o cursă directă de zbor între capitalele noastre, la începutul anului viitor. Am discutat cu Prim-ministrul Mitsotakis despre cooperarea economică și atragerea investițiilor elene, inclusiv în contextul procesului de reconstrucție a orașelor din sudul Ucrainei. I-am menționat premierului elen că țara noastră este gata, în următoarele zile, să detașeze 56 de pompieri ca să ajute la stingerea incendiilor devastatoare cu care se confruntă Grecia, așa cum am făcut-o și în anii precedenți. Suntem solidari cu țările prietene atunci când e nevoie”, a spus Președinta.

Totodată, Maia Sandu a apreciat decizia autorităților elene de a deschide o ambasadă la Chișinău și l-a invitat pe prim-ministrul Mitsotakis să viziteze Moldova.

„Nu în ultimul rând, le-am mulțumit partenerilor greci pentru că susțin aderarea Moldovei la UE. Discuția organizată ieri de premierul elen cu țările din Balcanii de vest, Ucraina, și țara noastră – state care aspiră să devină membre ale UE, este un semnal pozitiv că avem prieteni puternici în Uniunea Europeană care ne sunt alături în parcursul nostru european”, a conchis șefa statului.

