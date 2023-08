Președinta Maia Sandu, la Marea Dictare Națională: „Doar un regim dictatorial poate transforma limba într-o armă care să divizeze un popor”

Șefa statului Maia Sandu consideră că „limba română trebuie să ne unească”. Declarația a fost făcută de președintă înainte de Marea Dictare Națională, care are loc în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”.

Președinta Maia Sandu și-a adus aminte și de liderii mișcării de eliberare națională și promotorii limbii române în perioada sovietică. Ea i-a menționat pe Grigore Vieru, Valentin Mândâcanu, Vladimir Beșleagă, Lică Sainciuc, Ion și Doina Aldea Teodorovici. De asemenea, ea a făcut referire și la aderarea Republicii Moldova la UE, menționând că limba română este respectată de europeni, potrivit Realitatea.md.

„Azi, 31 august 2023, după 34 de ani, când sute de mii de oameni au cerut în PMAN declararea Limbii Române drept limbă de stat, precum și trecerea la grafie latină, avem bucuria de a sărbători limba într-un mod special.

Nu a fost mereu așa. În perioada sovietică, poporul a fost privat de dreptul la limba română, cu scopul de a ni lipsi de identitate națională și a ne mutila conștiința de neam. Puteai să ai dosar penal, pentru că vorbeai în limba ta. Până în 1989 scriam în alfabet chirilic. Literatura românească era interzisă. Să citești o poezie în limba română era infracțiune.

Cu toate acestea, studenți, scriitori, oameni de artă, matematicieni, profesori, au avut curtajul cu voce tare să ceară dreptul a limbă, la dreptul de neam. Aș vrea să-i onorăm. Numele multora sunt prezente în manualele noastre. (…)

Doar un regim dictatorial poate transforma limba într-o armă care să divizeze un popor. Cei care ne-au spus cu arma la tâmplă că vorbim moldoveneasca, nu româna, au făcut-o pentru a ne subjuga. Limba română trebuie să ne unească. (…)

Nu există popoare inferioare sau superioare. Nu există limbi superioare sau inferioare, cum au vrut să ne facă să credem ani la rând. Limba română are locul ei demn pe glob. Vorbim limba română, una dintre limbile oficiale ale UE. În UE, limba română are loc respectat și nimeni nu riscă să fie pedepsit pentru că vorbește limba maternă. Am încredere în generațiile care vin. Veți transforma Moldova într-un stat european, cu mândrie pentru tradiții”, a declarat președinta Maia Sandu.

