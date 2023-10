Președinta R. Moldova salută recunoașterea de către Ucraina a limbii române pentru comunitatea românească. Liderul de la Kiev: Ar trebui să ne construim împreună viitorul european

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis joi, 19 octombrie, pe rețeaua de socializare X că recunoașterea de către Ucraina a limbii române pentru comunitatea românească reprezintă ”un demers important care întărește unitatea țărilor noastre”. La scurt timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski i-a răspuns, vorbind despre viitorul european al celor două state.

I welcome the joint statement by President @ZelenskyyUa and Prime Minister @CiolacuMarcel, confirming Romanian as the official language for the Romanian-speaking community in Ukraine. An important move which strengthens the unity of our countries.

