Președintele Turciei a anunțat pentru astăzi semnarea acordului Rusia-Ucraina pentru „coridorul cerealelor”. Ucraina: „Nu semnăm nimic cu Rusia”

Un acord pentru deblocarea exporturilor de cereale din Ucraina prin Marea Neagră va fi semnat, vineri, 22 iulie, la Istanbul, la ora locală 16:30, de către miniștrii apărării din Ucraina și Rusia. Acest acord vizează deblocarea a trei porturi ucrainene, principalul fiind Odesa, și asigurarea unor coridoare libere pentru transportul de cereale. Navele, conform acordului, nu vor fi escortate dar părțile se obligă să nu le atace.

Administrația prezidențială turcă a anunțat că acordul va fi semnat la Palatul Dolmabahce din Istanbul. Ceremonia va fi oficiată de cei doi miniștri ai apărării din Ucraina și Rusia, dar și de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și Secretarul General al ONU, Antonio Guterres.

Astfel, cu trei ore înainte de semnarea acordului, Mihailo Podolyak, unul din principalii consilieri ai președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a transmis pe canalul său de Twitter un mesaj în care precizează că „Ucraina nu semnează niciun document cu Rusia”.

„Semnăm un acord cu Turcia și cu ONU și ne asumăm obligații față de acestea. La rândul său, Rusia semnează un acord în oglindă cu Turcia și ONU”, declară Podolyak.

Regarding the Istanbul agreement „on the export of 🇺🇦 grain”. Previously.

1. Ukraine does not sign any documents with Russia. We sign an agreement with Turkey and the UN and undertake obligations to them. Russia signs a mirror agreement with Turkey and the UN. 1/2

