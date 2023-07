Președintele Ucrainei a ajuns la Bratislava, înainte de Istanbul

Preşedintele Volodimir Zelenski a sosit vineri, 7 iulie, la Bratislava, o nouă etapă, după Sofia şi Praga, a unui turneu vizând obţinerea de arme occidentale suplimentare şi sprijinul Aliaţilor pentru ambiţiile Kievului de a adera la NATO, transmite Agerpres.

”Dl Zelenski a sosit în această după-amiază la invitaţia preşedintei slovace Zuzana Caputova”, a declarat Martin Strizinec, purtător de cuvânt al preşedinţiei slovace.

Discuţiile se vor referi la ”un sprijin concret în materie de apărare, integrarea euro-atlantică a Ucrainei, summitul NATO şi formula de pace, cooperarea bilaterală şi securitatea energetică”, a indicat liderul de la Kiev pe pagina sa de Twitter.

During the meeting with President of the Chamber of Deputies of the Czech Parliament Markéta Pekarová Adamová, I thanked her for supporting Ukraine and for the important decisions of the lower house of parliament.

We discussed the need for sanctions pressure on Russia within the… pic.twitter.com/pkTuJzb3zS

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023