Președintele Zelenski aşteaptă ”veşti bune” de la Olaf Scholz, cu care se întâlneşte în marja summitului de la Vilnius

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunţă că aşteaptă ”veşti bune” de la o reuniune bilaterală cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, în marja celei de a doua zile a summitului NATO, la Vilnius, relatează News.ro.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Twitter, liderul de la Kiev a scris într-o postare, că reuniunea sa cu cancelarul a început.

We continued the conversation on security guarantees for Ukraine on its way to NATO with Chancellor Scholz @Bundeskanzler . Thank you for your support!

There is an agreement on additional Patriot systems and missiles for them from Germany. This is very important for protecting… pic.twitter.com/oqZ2U3mA9Y

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023