‘Probabil că nu a fost atins apogeul’

O provocare virală de pe TikTok duce tot mai mulți tineri la spital cu fracturi grave. La Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, 20 de tineri au fost internați într-o singură zi. Medicii avertizează asupra extinderii fenomenului și fac apel către copii să nu se expună pericolului. @arson_cdt superman #superman #supermantrenddance #arson #dance #friends ♬ Watch mee – Sensei



Alexandru Ulici, managerul Spitalului de Copii Grigore Alexandrescu din București, a avertizat, într-o intervenție în direct la Antena 3 CNN, că zeci de copii și adolescenți au ajuns în camera de gardă din cauza unei provocări virale pe TikTok. Doi dintre aceștia vor fi operați chiar astăzi. Provocarea, cunoscută drept „zborul lui Superman” în care copiii sunt implicați. Ce implică „zborul lui Superman” Un membru al grupului simulează mișcarea de „zbor”, fiind susținut de alți doi copii. Această practică are loc de mai multe ori, până când temerarul este scăpat de ceilalți doi, iar căderea rezultată duce la traume și chiar la fracturi. „Fenomenul acesta a început vineri, cu câteva prezentări. Părea ceva anodin la început, dar numărul de cazuri a crescut progresiv, pentru ca ieri, în timpul gărzii, să se prezinte cel puțin 20 de pacienți cu fracturi și traumatisme după acest challenge care am înțeles că este , ceva de genul acesta”, a avertizat medicul. Avertismentul medicilor În cele mai multe cazuri medicii au constatat fracturi de antebraț și fracturi de humerus, a precizat medicul. „Chiar acum avem doi pacienți internați care urmează a fi operați în cursul zilei de astăzi pentru aceste farcturi, dar numărul este destul de mare. Sunt copii de școală, în principiu cam peste 10 ani. La început au fost numai din București, dar ulterior au început să apară și din zonele limitrofe și din alte județe. Se pare că se întinde acest fenomen și facem un apel la media să ne ajute să atragem atenția asupra pericolului acestei încercări”, a mai spus medicul Alexandru Ulici. Copiii le-au povestit medicilor cum au ajuns la spital. „Se filmează, au filmulețele pe telefon, nu ne-a venit să credem când am văzut filmulețele respective. Noi, la „Grigore Alexandrescu”, consultăm în fiecare zi între 250 și 300 de pacienți, e un număr foarte-foarte mare, și vă dați seama că este destul d e frustrant când vedem că în aceste condiții lucruri să zicem aparent de bun simț, care ar trebui să nu se întâmple, totuși se întâmplă”, a adăugat medicul, subliniind că din totalul prezentărilor s-a ajuns ca 10% să fie cazuri de copii care cad pradă unor astfel de provocări. Și mai grav este, a avertizat dr. Ulici, faptul că „probabil că nu a fost atins apogeul”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!