Profesorii din România au suspendat greva. Guvernul le-a satisfăcut cererile salariale

Profesorii din România vor încheia greva generală de trei săptămâni, după ce guvernul le-a satisfăcut parțial cererile salariale.

Sindicatele profesorilor au cerut o creștere salarială de 25% pentru toți lucrătorii, precum și investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii și a materialelor didactice, dar și o creștere a salariilor pentru noii profesori până la cel puțin media națională.

Un profesor nou din România primește puțin sub 2.400 de lei (521 de dolari) pe lună, nu mai mult de jumătate din salariul mediu național de 4.554 de lei.

Luni, guvernul va majora salariile profesorilor cu 25% începând cu luna iunie, prin ordonanță de urgență, estimând costul financiar al acestei măsuri la 2,7 miliarde de lei (586,10 milioane de dolari).

De asemenea, va acorda personalului didactic prime anuale unice datorită finanțării UE până în 2027.

În același timp, guvernul va alinia noile salarii ale profesorilor la media națională doar în etape, începând cu 2024, în cadrul unei noi legi a salariilor din sectorul public care nu a fost încă promulgată și aprobată.

Profesorii români au intrat în grevă pe 22 mai pentru prima dată din 2005, mii de oameni au protestat în orașele din România, pe fondul unei inflații de două cifre și al unor rate ridicate ale dobânzilor, precum și al unei încrederi scăzute în instituțiile publice.

Un alt protest de amploare al profesorilor a avut loc la 10 iunie.

Lucrătorii din sănătate, poliție și căile ferate au organizat, de asemenea, proteste legate de salarii, lipsa de personal și condițiile de muncă, avertizând asupra unor posibile greve.

Guvernul român a colectat în acest an mai puține venituri decât era planificat și se află sub presiune pentru a reduce deficitul bugetar sub limita de 3% din PIB impusă de Comisia Europeană până la sfârșitul anului 2024.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!