PROIECT. În R. Moldova va fi instituit Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării

În Republica Moldova va fi instituit Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. Proiectul înaintat în acest sens a fost avizat astăzi de către Guvern, transmite MOLDPRES.

Secretarul general al Guvernului, Artur Mija a declarat la ședința Executivului că Centrul va avea misiunea de a consolida cooperarea între instituții în lupta împotriva dezinformării, manipulării informațiilor și ingerințelor străine, care prezintă pericol sau pot prejudicia securitatea națională și periclita realizarea intereselor naționale.

„Noi mult timp am ignorat propaganda și dezinformarea și am ajuns acum când lucrurile devin complet denaturate și lumea consideră ca războiul este justificat, că incitarea urii interetnice este ceva normal. Iată unde am ajuns”, a declarat prim-ministrul Dorin Recean.

Inițiativa legislativă a fost înaintată de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Șefa statului a argumentat necesitatea creării noii instituții prin faptul că propaganda este o amenințare directă la adresa securității Moldovei și pune în pericol viitorul liber, democratic și prosper al țării.

