Promo-LEX solicită intervenţia ONU în cazul situaţiei critice a deținutului Vadim Pogorletchi

Organizația Promo-LEX a transmis un apel către raportorii speciali ai Națiunilor Unite, reclamând starea gravă în care s-ar afla deținutul Vadim Pogorletchi. Potrivit relatărilor, starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat rapid, iar accesul la asistență medicală ar fi limitat.

Detalii primite indică faptul că deținutul se confruntă cu afecțiuni cronice, care necesită tratamente și investigații medicale regulate. Sursele semnalează că acestea nu au fost acordate în timp util și că medicamentele necesare nu ar fi disponibile sau nu i-ar fi fost administrate conform prescripțiilor.

Promo-LEX cere autorităților penitenciare să asigure monitorizare medicală continuă și vizite periodice ale medicilor specialiști, precum și punerea la dispoziție a tuturor tratamentelor și medicaţiilor necesare. Organizația mai solicită documentarea situației și transparență în privința deciziilor luate în legătură cu viața și sănătatea deținutului.

Raportorii ONU sunt invitați să intervină pentru a evalua situaţia din perspectivă umanitară, să verifice dacă drepturile fundamentale ale deținutului sunt respectate şi să ofere recomandări pentru îmbunătățirea condițiilor de detenţie.

Cazul atrage atenţia asupra deficienţelor sistemului penitenciar și ridică întrebări despre dreptul la tratament medical corespunzător pentru persoanele aflate în izolare. Promovarea standardelor internaţionale de detenţie și drepturile omului ar fi esențiale pentru evitarea unor posibile încălcări grave.