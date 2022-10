Propagandiștii ruși: Igor Ghirkin, fostul comandant al separatiștilor din Donețk, ar fi plecat să lupte în războiul din Ucraina

Igor Ghirkin, un militant naționalist și fost ofițer FSB care a contribuit la lansarea războiului din 2014 în regiunea Donbas, a fost trimis pe frontul din Ucraina.

Igor Girkin, cunoscut și sub numele de Strelkov, a fost trimis în prima linie ca adjunct al comandantului de batalion, a declarat propagandistul și jurnalistul de război rus Maksim Fomin, potrivit Kyiv Independent, citând Unian.

Girkin nu a mai postat nimic pe rețelele de socializare din 10 octombrie, însă soția lui Girkin a postat o fotografie cu el în uniformă militară pe 15 octombrie și a adăugat că acesta este bine.

Former commander of the 🇷🇺“Donetsk separatists,” Igor Strelkov (real name Girkin), is going to Ukraine 🇺🇦 to fight for 🇷🇺.

He is a defendant in the case of Boeing MH17 shot down over the Donbas in 2014.

There’s high 🇷🇺 casualties. I hope he will receive his due justice soon. pic.twitter.com/6YUC0y6o5l

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 15, 2022