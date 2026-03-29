Punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta, închis temporar
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță sistarea temporară a activității punctului de trecere Leova–Bumbăta, astăzi, 29 martie, în intervalul 10:30 – 14:30.
Măsura a fost luată în contextul creșterii nivelului apei râului Prut, care impune desfășurarea unor lucrări de extindere a podului pentru menținerea condițiilor de traversare în siguranță.
Potrivit autorităților, intervențiile sunt realizate de echipele Poliției de Frontieră, în cooperare cu omologii din România și alte instituții responsabile.
Pentru a evita aglomerația și eventualele întârzieri, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei cu România, precum:
- Cahul–Oancea;
- Leușeni–Albița;
- Giurgiulești–Galați.