Actualitate

Punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta, închis temporar

Timpul.md 29 martie 2026
0 0

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță sistarea temporară a activității punctului de trecere Leova–Bumbăta, astăzi, 29 martie, în intervalul 10:30 – 14:30.

Măsura a fost luată în contextul creșterii nivelului apei râului Prut, care impune desfășurarea unor lucrări de extindere a podului pentru menținerea condițiilor de traversare în siguranță.

Potrivit autorităților, intervențiile sunt realizate de echipele Poliției de Frontieră, în cooperare cu omologii din România și alte instituții responsabile.

Pentru a evita aglomerația și eventualele întârzieri, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei cu România, precum:

  • Cahul–Oancea;
  • Leușeni–Albița;
  • Giurgiulești–Galați.
Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md29 martie 2026
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *