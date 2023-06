„Putin îl vrea pe Steven Seagal ca ministru al Apărării”: Mai multe ziare iraniene au crezut această glumă

La începutul acestei săptămâni, pe Twitter au apărut informații potrivit cărora Vladimir Putin ar fi venit cu un înlocuitor pentru ministrul său al apărării, Serghei Șoigu și că acesta ar fi nimeni altul decât starul de la Hollywood și expertul în aikido Steven Seagal, scrie Hotnews.

Postările păreau în mare parte a fi ironice – un răspuns la tentativa de revoltă și la speculațiile că Șoigu ar putea fi demis – și au apărut pe Twitter, Reddit și Telegram.

Însă, un număr mic de ziare iraniene par să fi crezut postările, deoarece au distribuit știrea pe site-urile lor și pe canalele Telegram. Acestea făcuseră referire la Sputnik ca sursă.

De atunci, articolele au fost retrase.

Este adevărat că Seagal are o relație apropiată cu Rusia, iar anul acesta a primit o medalie a Ordinului Prieteniei pentru activitatea sa de susținere a națiunii.

For a brief moment last night, some Iranian media genuinely believed that Putin had appointed none other than Steven Seagal as Russia’s new defence minister.

Among those that reported the fake story was the hardline Fars News Agency, which has a history of falling for satire. pic.twitter.com/QI9eamHU2W

— Kian Sharifi (@KianSharifi) June 27, 2023