Putin susține că contractul dintre Gazprom și Moldovagaz a fost semnat „după condițiile moldovenești”. Ce spune Spînu

Joi, 27 octombrie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că contractul dintre Gazprom și Moldovagaz a fost semnat „după condițiile moldovenești”. Potrivit acestuia, șeful concernului rus, Alexei Miller, s-ar fi consultat cu el înainte de a fi luată o decizie. Andrei Spînu a confirmat acest lucru, în cadrul unei emisiuni de la TV8, dar a ținut să precizeze că în lunile septembrie și octombrie, s-a propus prelungirea acelui contract, dar „formula nu a fost acceptată”, transmite TV8.

„Partea moldovenească nu a fost de acord cu poziția Gazpromului și a insistat pe prețuri preferențiale. Gazpromul s-a încăpățânat. Apoi, domnul Miller m-a contactat, mi-a zis poziția sa și a spus că consideră punctul său de vedere corect.

L-am rugat să meargă în întâmpinarea părții moldovenești, având în vedere posibilitățile financiare ale Republicii Moldova. El nu a fost chiar de acord, nu prea era de acord cu mine, dar mi-a ascultat părerea și Gazprom a mers în întâmpinarea Republicii Moldova și a încheiat contractul după condițiile moldovenești”, a declarat Putin.

Andrei Spînu a menționat că formula din contract „a fost propusă de partea noastră”, dar că pentru prelungirea contractului, nu a fost acceptată acea formulă.

„Da, noi am reușit să obținem un contract bun atunci și avem un contract bun. Formula care a fost propusă în contract a fost propusă de partea noastră, pentru că Gazprom insista pe preț de piață”, a subliniat Spînu.

„În septembrie și toată luna octombrie, noi am propus ca acel contract să fie prelungit. Această formulă nu a fost acceptată și noi am găsit acel compromis în care 30% să fie spot pe timp de iarnă 70% petrol, iar vara să nu acceptăm 100% spot, dar am introdus acele 30% preț de petrol”, a adăugatE el.

