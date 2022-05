Război în Ucraina, ziua 77. Soldații ucraineni blocați la Azovstal cer ajutorul

Rusia continuă să-și intensifice ofensiva în estul Ucrainei. De asemenea, se duc lupte la oțelăria Azovstal din Mariupol, unde se crede că sunt peste 1.000 de luptători ucraineni și peste 100 de civili. Oficial, de la începutul războiului, în Ucraina au fost uciși 3.300 de civili. Însă, ONU crede că numărul real al victimelor este mult mai mare. Totodată, Ucraina susține că a recucerit patru așezări din regiunea Harkov și că i-a împins pe ruși până aproape de graniță. În discursul său de azi noapte, președintele Zelenski a subliniat aceste vești bune și a spus că ar putea semnala începutul unei noi faze a războiului.

ACTUALIZARE 12.44 În cea de-a 77-a zi a invaziei ruse în Ucraina, ofensiva rusă continuă să se concentreze în regiunea prorusă Donbas (est), regiunea vecină Herson şi în sudul Ucrainei, îndeosebi la Mariupol, a informat miercuri Statul Major general al forţelor armate ucrainene, transmite EFE cu refrire la Digi24.ro.

Forţele ruse realizează operaţiuni ofensive în zona operaţională orientală pentru a stabili controlul total asupra teritoriului regiunilor Doneţk şi Lugansk, plus în Herson, şi pentru a menţine coridorul terestru între aceste teritorii şi Crimeea ocupată.

Pentru a asigura aceste poziţii, ruşii folosesc sisteme de război electronic pentru a suprima semnalele radio, a declarat Statul Major ucrainean. Armata rusă îşi continuă ofensiva şi în Nikolaev, la est de oraşul-port Odesa, care a fost atacat marţi cu mai multe rachete.

ACTUALIZARE 10.43 Invadarea Ucrainei de către Rusia va şterge 1,1% sau 1.500 miliarde de dolari din economia mondială în 2022, aproximativ echivalentul unei economii de mărimea Australiei, arată rezultatele unui studiu realizat de Institutului britanic de cercetare economică şi socială (NIESR), transmite Reuters.

Creşterea preţurilor la energie şi alimente, provocată de temerile privind securitatea aprovizionării în contextul războiului, va afecta semnificativ activitatea economică la nivel global. Băncile centrale vor trebui să răspundă prin majorarea dobânzilor la ceea ce se estimează a fi o rată anuală a inflaţiei de 8,2% în statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), iar înăsprirea politicii monetare va influenţa negativ economia mondială, apreciază NIESR.

Instituţia susţine că guvernele vor trebui să accelereze sprijinul pentru gospodării şi companii pentru a compensa încetinirea semnificativă a activităţii economice, scrie Agerpres.

„Ţările care au spaţiu fiscal pentru a atenua impactul războiului asupra economiilor lor ar trebui să-l folosească pentru a atenua reducerea veniturilor reale”, adaugă NIESR.

ACTUALIZARE 10.35 Oficialii americani încearcă să-și dea seama ce cale de ieșire ar putea găsi președintele rus Vladimir Putin din războiul pe care l-a declanșat în Ucraina, în cazul în care ar intenționa să facă acest lucru. Discursul liderului de la Kremlin din Piața Roșie din Moscova nu le-a dat prea multe indicii, arată o analiză CNN.

Oficialii din administrația SUA se gândesc la modalitățile în care Putin ar putea ieși din războiul său neprovocat, în condițiile în care conflictul se prelungește și Moscova pierde șansa unu triumf rapid.

Oficialii americani sunt convinși că Putin nu este descurajat de rezultatul slab al armatei sale și că încă dorește o victorie tangibilă în Ucraina. Dar ei nu știu ce măsură ar putea fi suficientă pentru ca Putin să declare victoria, a declarat un oficial pentru CNN.

Dificultatea în a evalua obiectivele lui Putin a fost subliniată de declarațiile președintelui american Joe Biden, care s-a declarat îngrijorat de faptul că liderul rus nu a găsit încă o cale de ieșire din războiul din Ucraina.

ACTUALIZARE 10.30 Regimentul Azov a publicat miercuri dimineață o serie de fotografii cu oameni răniți, spunând că este vorba despre militarii ucraineni ascunși sub combinatul siderurgic Azovstal din Mariupolul asediat de forțele ruse. Fotografiile cu soldații ucraineni, care evidențiază condițiile grele în care supraviețuiesc apărătorii ucraineni, au fost însoțite de un nou apel pentru salvarea acestora.

„Întreaga lume civilizată trebuie să vadă condițiile în care se află apărătorii răniți, infirmi, din Mariupol și să acționeze! În condiții complet insalubre, cu răni deschise bandajate cu resturi nesterile, fără medicamentele necesare și chiar fără alimente.

Facem apel la ONU și la Crucea Roșie să-și arate umanitatea și să reafirme principiile pe baza cărora au fost create, prin salvarea răniților care nu mai sunt combatanți. Militarii pe care îi vedeți în fotografii și alte sute de la uzina Azovstal au apărat Ucraina și întreaga lume civilizată cu prețul propriei sănătăți. Ucraina și comunitatea internațională nu sunt acum în măsură să îi protejeze și să aibă grijă de ei?”, notează Serviciul de presă al Regimentului Azov.

ACTUALIZARE 9.09 În analiza de miercuri dimineață a războiului, Ministerul britanic al Apărării transmite că luptele continuă pe Insula Șerpilor, Rusia încercând în mod repetat să își întărească vulnerabila garnizoană aflată acolo.

Londra spune că ucrainenii au reușit să lovească cu succes apărarea aeriană rusă și navele de reaprovizionare cu drone Bayraktar. Navele de reaprovizionare ale Rusiei au o protecție minimă în vestul Mării Negre, în urma retragerii marinei rusești în Crimeea după pierderea navei Moskva, subliniază Ministerul britanic al Apărării.

Britanicii observă că eforturile actuale ale Rusiei de a-și spori forțele pe insula Șerpilor oferă Ucrainei mai multe oportunități de a ataca trupele rusești și de a distruge echipamente.

Dacă Rusia își consolidează poziția pe insula Șerpilor cu apărare aeriană strategică și rachete de croazieră de apărare de coastă, ar putea domina nord-vestul Mării Negre, mai notează Ministerul britanic al Apărării.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 May 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/DjNroJk7jh

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iFMlDEKM4T

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 11, 2022