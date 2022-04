Război Rusia-Ucraina. Rușii au preluat mai multe orașe din Donbas. Armata lui Putin anunță că a preluat controlul asupra regiunii Herson

Miercuri dimineața, mai multe explozii au fost auzite în orașul rus Belgorod, situat la aproximativ 40 de kilometri nord de granița cu Ucraina, potrivit unui oficial local, citat de BBC. Armata rusă susține că a preluat controlul asupra regiunii Herson.

ACTUALIZARE 10.33 Forțele armate ucrainene au recunoscut pierderea „unor orașe și sate”, în urma ofensivei forțelor ruse în Donbas și estul Ucrainei, informează CNN.

În estul Ucrainei, forțele ruse au preluat controlul asupra orașului Zaricine, din regiunea Donețk, și au început să atace localitatea învecinată Iampil.

Ofensiva Rusiei se concentrează și asupra zonelor Severodonețk, Popasna și Kurahiv. Rușii au preluat deja controlul localității Novotoșkivske și încearcă să preseze spre vest.

Lupte grele au loc în acest moment pe trei fronturi, în timp ce trupele ruse beneficiază de întăriri provenite de la baze aflate în Rusia, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al armatei ucraienene.

În ciuda pierderilor de teritoriu suferite, autoritățile ucrainene spun că au reușit respingerea a nouă atacuri în regiunile Donețk și Lugansk și au provocat pierderi trupelor ruse, inclusiv nouă tancuri distruse și 11 piese de artilerie.

ACTUALIZARE 10.24 Războiul din Ucraina va provoca ”cel mai mare șoc asupra prețurilor tuturor mărfurilor” din ultimii 50 de ani, a avertizat Banca Mondială, care a adăugat că preţurile la alimente şi energie ar putea rămâne la un nivel ridicat până la sfârşitul anului 2024.

Potrivit unei noi prognoze a Băncii Mondiale, conflictul va duce la creșteri uriașe ale prețurilor la bunuri, de la gaze naturale la grâu și bumbac.

Creșterea prețurilor ”începe să aibă efecte economice și umanitare foarte mari”, a declarat Peter Nagle, coautor al raportului, pentru BBC. Totodată, el a menționat că ”gospodăriile din întreaga lume simt criza costului vieții”.

„Suntem deosebit de îngrijorați în ceea ce-i privește pe cei mai săraci, deoarece cheltuiesc o parte tot mai mare din venit pe alimente și energie, așa că sunt deosebit de vulnerabili la această creștere a prețurilor”, a adăugat economistul principal de la Banca Mondială.

Prețurile energiei vor crește cu peste 50%, a estimat Banca Mondială. Cea mai mare creștere va fi la prețul gazelor naturale în Europa, adică mai mult decât dublu. Prețurile sunt prognozate să scadă anul viitor și în 2024, dar chiar și atunci vor rămâne cu 15% mai mari decât au fost anul trecut.

Potrivit Băncii Mondiale, de la minimele din aprilie 2020 până la maximele din martie anul acesta, s-a înregistrat ”cea mai mare creștere din ultimele 23 de luni a prețurilor la energie de la creșterea prețului petrolului din 1973”. Se așteaptă ca prețurile petrolului să rămână ridicate până în 2024.

Totodată, indicele ONU al prețurilor la alimente arată deja că acestea sunt la cel mai înalt nivel din ultimii 60 de ani.

ACTUALIZARE 09.25. O a doua rachetă a lovit miercuri podul peste estuarul Nistrului din regiunea Odesa.

Șeful rețelei feroviare ucrainene, Oleksandr Kamyshin, a declarat că o altă rachetă a lovit podul feroviar și rutier.

„Astăzi la ora 6:45 a avut loc un al doilea atac cu rachetă pe același pod peste estuarul Nistrului în regiunea Odesa”, a spus Kamișin.

Nu au fost răniți angajații companiei feroviare, iar amploarea daunelor asupra infrastructurii urmează să fie stabilite, a menționat el.

Podul a mai fost lovit de un atac cu rachete rusești marți. Lucrările de reparații tocmai începuseră când a avut loc atacul de miercuri.

ACTUALIZARE 08.49 Armata rusă a afirmat marţi seara că a făcut cuceriri teritoriale importante în estul şi sudul Ucrainei, printre care capturarea întregii regiuni Herson, informează dpa, potrivit Agerpres.

„Armata rusă a preluat controlul asupra întregii regiuni Herson, părţi din regiunile Zaporojie şi Nikolaev (Mikolaiv), precum şi părţi semnificative din Republicile Populare Doneţk şi Lugansk”, a anunţat general-colonelul Mihail Mizinţev.

În zonele cucerite, viaţa de zi cu zi revine încet la normal, infrastructura socială este reparată şi a început semănatul culturilor, a dat asigurări Mizinţev.

Însă, în pofida afirmaţiilor Moscovei, există informaţii contradictorii cu privire la controlul regiunii Herson.

Marţi mai devreme, comandantul militar ucrainean al regiunii a afirmat că linia de apărare se află în interiorul Hersonului şi că forţele ruse nu au reuşit să treacă de ea.

ACTUALIZARE 7.35. Mai multe explozii au fost auzite miercuri dimineața în orașul rus Belgorod, situat la aproximativ 40 de kilometri nord de granița cu Ucraina, potrivit unui oficial local, citat de BBC.

Guvernatorul regional Viaceslav Gladkov a anunțat pe Telegram că a fost trezit miercuri de sunetul unei explozii.

El a precizat că alte trei bubuituri puternice s-au auzit între timp.

Gladkov a declarat ulterior că rapoartele preliminare au indicat că un depozit de muniție a luat foc într-o așezare rurală.

„Nu au fost raportate victime în rândul populației civile”, a transmis oficialul.

ACTUALIZARE 08.44 Armata ucraineană păstrează controlul asupra celei mai mari părți din spațiul aerian al țării, activitatea aeriană rusă concentrându-se în principal pe zonele de sud și est, afirmă Ministerul Britanic al Apărării în evaluarea de miercuri dimineață.

Potrivit evaluării britanicilor:

