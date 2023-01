Reacția armatei ucrainene după ce rușii spun că au văzut deja tancuri Leopard în Ucraina

Armata ucraineană a transmis marți un mesaj ironic după ce mai mulți bloggeri militari din Rusia au afirmat că tancuri Leopard de fabricație germană au fost văzute deja în Ucraina, în pofida faptului că încă nu s-a luat o decizie oficială în privința trimiterii lor Kievului.

„Tentație irezistibilă. Bloggerii militari ruși raportează cu privire la tancuri germane imaginare în Nikolaev. Chiar în acest moment Ministerul Apărării din Rusia se gândește dacă să le ‘distrugă’ în raportul de astăzi sau, pentru plauzibilitate mai mare, să aștepte până mâine”, a notat marți dimineața Ministerul Apărării de la Kiev pe pagina sa de Twitter.

Irresistible temptation.

russian military bloggers reported about imaginary German Leopard tanks in Mykolaiv.

At this very moment, the ministry of defence of russia is pondering whether to «destroy» them in today’s report or, for greater plausibility, wait until tomorrow.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 24, 2023