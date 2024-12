Recuperare medicală după dublă fractură a rotulei, la Spitalul `Sfântul Sava`

A ajuns la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” din Pantelimon, județul Ilfov, de două ori, în ani diferiți, după ce a căzut pe stradă și și-a fracturat același genunchi. ”Prima oară, după ce am fost tratată aici, la Spitalul ”Sfântul Sava”, am plecat pe picioarele mele. Am fost operată la Floreasca și am venit la ”Sfântul Sava” pentru recuperare medicală. Acum, am pățit la fel: am căzut iarăși pe stradă, și mi-am fracturat din nou același genunchi. Acum e mai complicată situația, pentru că rotula a sărit din șuruburile și sârma în care era prinsă, iar genunchiul s-a făcut praf de tot. Am fost operată din nou, tot la Floreasca, apoi am hotărât să vin tot la Spitalul ”Sfântul Sava”, pentru recuperare, unde îngrijirea este foarte bună, din toate punctele de vedere”, povestește doamna Angela Iordan cum s-a întâmplat să-și rupă de două ori același genunchi, căzând pe stradă. La Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” se acordă asistență de specialitate pentru orice tip de recuperare medicală, kinetoterapie, fizioterapie, masaj terapeutic, îngrijirea escarelor și îngrijiri paliative. Sunt tratate multiple afecțiuni ale coloanei vertebrale sau ale membrelor, fie că pacienții sunt victime ale unor accidente rutiere sau de muncă, ori despre pacienți cu boli degenerative sau accidente vascular cerebrale (AVC). Se aplică terapii de recuperare medicală după orice tip de intervenție chirurgicală, dar și recuperare medicală neurologică după AVC. ”Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” a fost ridicat de la zero, din fonduri exclusiv private. Am investit mult în echipamente medicale de ultimă generație, inovative, numeroase dintre acestea fiind aduse la noi în premieră pentru România. Am vrut să asigurăm și în țara noastră condițiile excelente pe care le găsim în centre de specialitate din străinătate”, afirmă Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului ”Sfântul Sava”.

În șase ani, de când există acest spital, peste 10.000 de pacienți au plecat pe propriile picioare după recuperare medicală, cei mai mulți dintre ei fiind considerați fără nicio șansă de a mai merge din nou. Este și cazul doamnei Angela Iordan care, mulțumită fiind de prima experiență avută la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, a venit și după a doua intervenție chirurgicală tot aici. ”Kinetoterapeuții de aici muncesc foarte mult cu noi. Sunt la superlativ, toți, indiferent cu cine ai lucra. Fără ei, noi n-am putea ieși pe propriile picioare din spital. Cu ajutorul multor aparate, ne fac să ne mișcăm și să ne refacem repede. Mâncarea este bună, infirmierele sunt lângă noi, imediat ce le strigăm, asistentele, nu mai vorbesc – sunt tot timpul cu grija noastră, cu medicamenteleși tot ce ne trebuie. Patul schimbat, lenjerie curată, ne fac baie în fiecare zi sau la două zile. Ce poți să ceri mai mult?!”, spune doamna Iordan, pentru a doua oară internată la Spitalul ”Sfântul Sava”. Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” acordă pacienților săi pachete de recuperare medicală intensivă adaptate condiției lor, cu mai multe ședințe de fizioterapie, masaj și kinetoterapie, zilnic.

Până la 1 februarie 2025, pacienții Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” beneficiază de pachete speciale de recuperare medicală intensivă, pentru orice tip de afecțiune: AVC, recuperare neurologică, recuperare ortopedică, recuperare respiratorie, recuperare după orice fel de intervenție chirurgicală. Pacienții care au suferit AVC sau care au nevoie de susținere emoțională, beneficiază de ședințe de psihologie și logopedie gratuite. Terapiile pentru recuperare medicală se aplică 7 zile din 7, inclusiv în zilele de sărbătoare. Supravegherea pacienților este asigurată 24 ore/24, inclusiv prin monitorizare video și medic de gardă. Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din județul Ilfov, este unul dintre cele mai mari și mai bine dotate centre de specialitate din țară. Este construit de la zero și deschis în urmă cu doar 6 ani, după standardele celor mai renumite clinici de profil din lume. Luna trecută, Spitalul ”Sfântul Sava” a fost inclus de Revista Capital în Top 100 Performeri în Sănătate. Date de contact ale Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”: 0724.021.090 | 0724.338.881 contact@spitalulsfantulsava.ro https://spitalulsfantulsava.ro/ Str.Cozieni nr 2, Pantelimon, Ilfov

