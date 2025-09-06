Renato Usatîi: Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni prin măsuri concrete, una dintre acestea fiind obligativitatea ca toate instituțiile publice să cumpere exclusiv produse moldovenești.

„Partidul Nostru va asigura ca toate instituțiile publice – de la grădinițe și școli, până la spitale și alte unități de stat – să cumpere doar produse locale. Produsele noastre sunt gustoase, sănătoase și de cea mai bună calitate. Copiii și toți cetățenii Republicii Moldova merită să aibă acces la ele. Aceasta înseamnă grijă pentru sănătate și sprijin real pentru agricultorii și producătorii noștri”, a declarat Renato Usatîi.

El a menționat că Partidul Nostru continuă întâlnirile și dialogul cu cetățenii din întreaga țară, prezentând soluții concrete pentru dezvoltarea Republicii Moldova.