Ungaria se opune aderării Ucrainei la UE. Zelenski: Asta își dorește și Rusia

Ungaria îşi menţine opoziţia faţă de aderarea Ucrainei la UE şi nu este interesată de argumentaţia preşedintelui ucrainean Vladimir Zelenski.

Zelenski a subliniat că nici măcar Rusia nu se opune acestei aderări, a transmis vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agenţiei MTI.

Zelenski argumentează în zadar că Rusia nu se împotriveşte aderării Ucrainei la UE, întrucât poziţia guvernului ungar nu este determinată din străinătate, a explicat Szijjarto într-o postare pe Facebook, după ce mai devreme în aceeaşi zi Zelenski a făcut din nou remarci pe acest subiect, după o întâlnire cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

„El (Zelenski) crede că respingerea de către Ungaria a aderării Ucrainei la UE este de neînţeles întrucât chiar şi Rusia nu i se opune. Ei bine, Zelenski are încă o dată impresia că abordarea lui se aplică tuturor celorlalţi”, a afirmat ministrul Szijjarto.

„Spre deosebire de cazul său, poziţia noastră nu este determinată din exterior. Nu ne interesează ce cred cei de la Moscova despre aderarea Ucrainei la UE”, a menţionat ministrul ungar în continuare.

Motivele Budapestei pentru opoziţie

Cetăţenii ungari „nu doresc ca ucrainenii să ne distrugă agricultura, piaţa muncii şi securitatea”, a enumerat Szijjarto principalele motive pentru care guvernul premierului ungar Viktor Orban respinge intrarea Ucrainei în UE.

„Aşadar, oricât de multă încredere ar avea Zelenski în ruşi, noi nu vom susţine aderarea Ucrainei la UE”, a încheiat ministrul ungar de externe.

Zelenski a anunţat luna trecută că i-a cerut preşedintelui american Donald Trump să intervină pe lângă Orban pentru a nu mai obstrucţiona procesul de aderare a Ucrainei la UE. Premierul ungar se opune acestei aderări din mai multe motive, care privesc situaţia drepturilor minorităţii maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară şi blocarea majorităţii fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană, care contestă politica suveranistă a lui Orban şi îl acuză de încălcarea „statului de drept” prin acţiuni precum respingerea migranţilor ilegali, limitarea drepturilor comunităţii LGBT şi, mai recent, adoptarea unei legislaţii ce restrânge finanţările din străinătate pentru ONG-uri şi presă în Ungaria.

Putin despre UE și NATO

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat săptămâna aceasta ca Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, în schimb consideră inacceptabilă intrarea acestei ţări în NATO.

El a reafirmat vineri că Rusia se opune inclusiv prezenţei unor trupe NATO – şi a unor trupe străine în general – în Ucraina, în timp ce Zelenski şi susţinătorii săi europeni insistă asupra desfăşurării unor trupe ca garanţie de securitate pentru Ucraina în cazul unei încetări a focului.

„Aceasta este una dintre cauzele originare ale conflictului, apropierea Ucrainei de NATO. Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul acţiunilor militare, acestea vor fi ţinte legitime”, a avertizat Putin.

Trupele străine în Ucraina vor rămâne o ţintă a Rusiei chiar dacă se va ajunge la un acord de pace, a adăugat liderul de la Kremlin.