Vladimir Cebotari: PAS este convins că va pierde alegerile și se pregătește să nu recunoască rezultatele scrutinului

Nici mașinăria de intimidare, nici fraudele nu vor ajuta PAS să obțină majoritatea în Parlament, susține PDMM.

Partidul de la guvernare este convins că nu va câștiga alegerile parlamentare, așa că vor recurge la mai multe scenarii, inclusiv să nu recunoască rezultatele scrutinului. Despre acest lucru vorbește fondatorul Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, care susține că PAS este într-un picaj continuu, în pofida mașinării de intimidare pe care masiv o pune în aplicare.

„Chiar și cu această mașinărie a terorii pe care au inclusă la cele mai mari turații și cu fraudele din străinătate, ei înțeleg că aceste alegeri le vor pierde. Ei deja își pregătesc teren și scenarii. Partidul de la putere analizează două scenarii. Primul – să nu recunoască alegerile, dacă nu le convine. Al doilea – să provoace alegerile anticipate, după ce nu vor desemna un guvern. Nu este un mare secret, despre acest lucru s-au expus și cei apropiați guvernării”, a declarat Vladimir Cebotari pentru „Primul în Moldova”.