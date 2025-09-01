Reuters: Xi Jinping promovează o nouă ordine globală, alături de liderii Rusiei și Indiei

Președintele Chinei, Xi Jinping, a prezentat luni viziunea sa pentru o nouă ordine globală de securitate și economică, care să acorde prioritate „Sudului Global”, într-o provocare directă la adresa Statelor Unite, în cadrul unui summit la care au participat liderii Rusiei și Indiei, scrie Reuters.

„Trebuie să continuăm să luăm o poziție clară împotriva hegemonismului și a politicii de putere și să practicăm un adevărat multilateralism”, a declarat Xi, într-o critică voalată la adresa Statelor Unite și a politicilor tarifare ale președintelui Donald Trump.

„Guvernanța globală a ajuns la o nouă răscruce”, a adăugat el.

Xi a găzduit peste 20 de lideri ai unor țări non-occidentale, reuniți în orașul-port Tianjin, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) – o inițiativă sprijinită de China, revitalizată de prezența președintelui rus Vladimir Putin și a premierului indian Narendra Modi.

Într-o imagine concepută pentru a transmite solidaritate, Putin și Modi au fost surprinși mergând jovial către Xi, ținându-se de mâini. Cei trei lideri au stat apoi umăr la umăr, zâmbind, înconjurați de interpreți.

„E greu de spus dacă scena a fost regizată sau spontană, dar nici nu contează”, a scris Eric Olander, redactor-șef al The China-Global South Project. „Dacă președintele SUA și acoliții săi au crezut că pot folosi tarifele pentru a forța China, India sau Rusia să cedeze, această imagine spune contrariul.”

După summit, Modi a împărțit drumul spre întâlnirea bilaterală cu Putin în limuzina blindată Aurus a liderului rus. „Conversațiile cu el sunt întotdeauna pline de substanță”, a scris Modi pe X. La întâlnirea bilaterală, Putin i s-a adresat premierului indian în rusă: „Domnule prim-ministru, drag prieten”.

China și India sunt cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, al doilea cel mai mare exportator mondial. Trump a impus tarife suplimentare asupra Indiei din cauza acestor achiziții, dar nu și Chinei.

Puțin cunoscută în afara regiunii, SCO, cu sediul la Beijing, a fost fondată în urmă cu peste două decenii ca bloc de securitate regională. China, Rusia și patru state din Asia Centrală sunt membri fondatori. India a aderat în 2017, scrie Reuters.

Xi nu a prezentat măsuri concrete în cadrul așa-numitei „Inițiative pentru Guvernanță Globală” – cel mai recent cadru politic lansat de Beijing pentru a promova conducerea Chinei și pentru a contesta organizațiile internaționale dominate de SUA, create după Al Doilea Război Mondial.

Anterior, Xi a pledat și pentru o globalizare economică mai incluzivă, în contextul tulburărilor cauzate de politicile tarifare ale lui Trump, promovând „piața de mare amploare” și oportunitățile economice oferite de SCO.

„UN NOU SISTEM DE STABILITATE”

Putin, a cărui țară a dezvoltat legături economice și de securitate tot mai strânse cu China după izbucnirea războiului din Ucraina, a declarat că SCO a revitalizat „adevăratul multilateralism”, cu utilizarea crescândă a monedelor naționale în decontările reciproce.

„Aceasta, la rândul ei, pune bazele politice și socio-economice pentru formarea unui nou sistem de stabilitate și securitate în Eurasia”, a spus Putin. „Acest sistem de securitate, spre deosebire de modelele eurocentrice și euro-atlantice, ar lua cu adevărat în considerare interesele unui număr larg de țări, ar fi echilibrat și nu ar permite unei singure țări să-și asigure propria securitate în detrimentul altora.”

Xi a cerut crearea unei noi bănci de dezvoltare SCO, ceea ce ar reprezenta un pas major către obiectivul blocului de a dezvolta un sistem alternativ de plăți, care să ocolească dolarul american și puterea sancțiunilor SUA.

Beijingul va oferi în acest an un ajutor gratuit de 2 miliarde de yuani (280 milioane dolari) statelor membre și împrumuturi suplimentare de 10 miliarde de yuani către un consorțiu bancar SCO. China va construi, de asemenea, un centru de cooperare în domeniul inteligenței artificiale pentru țările SCO, care sunt invitate și să participe la stația sa de cercetare lunară, a adăugat Xi.

Summitul a fost folosit și pentru a repara relațiile cu New Delhi. Modi, aflat pentru prima dată în China după șapte ani, și Xi au convenit duminică că țările lor sunt partenere de dezvoltare, nu rivale, și au discutat modalități de îmbunătățire a comerțului.

Separat, Xi va conduce miercuri, la Beijing, o amplă paradă militară, la care sunt așteptați să participe Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un. Parada – organizată pentru a marca 80 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial – va prezenta cele mai noi tehnologii militare ale Chinei, într-o demonstrație de forță care, potrivit analiștilor, vizează intimidarea și descurajarea potențialilor rivali.