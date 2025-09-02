Rezina poluează Nistrul: stație ilegală, risc ecologic major

Stația de epurare din Rezina, inaugurată cu fast acum doi ani, funcționează fără autorizație și deversează direct în râul Nistru ape uzate încărcate cu detergenți, șervețele și reziduuri menajere. Volumul mare de ape tratate insuficient a transformat instalația într-un pericol ecologic constant, punând în pericol atât fauna, cât și sănătatea oamenilor din zonă.

Inspectorii de mediu au constatat depășiri grave ale indicatorilor de poluare, semnalând că stația nu respectă niciun standard legal sau tehnic pentru protecția mediului. Deși rapoartele de control au fost transmise autorităților locale și centrale, acestea nu au luat măsuri concrete pentru stoparea poluării, iar sistemul de sancțiuni rămâne ineficient.

Impactul asupra ecosistemului este deja vizibil: flora și fauna din Nistru resimt efectele substanțelor chimice și reziduurilor menajere, iar pescuitul și activitățile recreative sunt compromise. Experții avertizează că, dacă situația persistă, efectele vor fi ireversibile pe termen lung, afectând lanțul trofic și biodiversitatea râului.

Localnicii trăiesc cu teama contaminării apei și a solului, iar lipsa reacției autorităților generează frustrare și neîncredere. În loc să fie protejat cel mai important râu al țării, Nistrul devine victimă a neglijenței și a intereselor administrative scăzute.

Specialiștii recomandă urgent actualizarea autorizațiilor, modernizarea instalațiilor de epurare și implementarea unor controale stricte pentru a preveni continuarea poluării, subliniind că protecția mediului și sănătatea publică trebuie să primeze.