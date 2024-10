România trece iarna cu gazele din depozite. Vor fi și plafonări

România poate trece iarna doar cu gazele pe care le are în depozite! Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări românilor că stocurile de gaze la acest moment sunt pe „supraplin” şi că nu vor fi probleme în privinţa încălzirii la iarnă. „Acoperim cu brio consumul cu ce avem înmagazinat şi cu ce producem”, spune ministrul.

El dă asigurări că românii cu dificultăţi financiare vor fi în continuare protejaţi. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, spune că la ora actuală, în condiţiile unor preconizate creşteri de preţuri la gaze în Europa, România are stocuri mai mult decât suficiente şi, cu ceea ce are înmagazinat şi cu ceea ce poate extrage, ţara noastră acoperă „cu brio consumul”. „În ceea ce priveşte stocurile de gaze, noi suntem în supraplin, adică am depăşit 100%, suntem la 103,27%, este ca atunci când mergem la PECO şi umplem până la buşon. Avem înmagazinată în acest moment o cantitate de 3,280 de miliarde de normal metri cubi, cu 77 de milioane normal metri cubi mai mult decât anul trecut, când oricum ne-a fost foarte bine. Asta înseamnă că, deşi pe timpul sezonului rece producţia zilnică scade, de exemplu acum sunt undeva la 25 de milioane de metri cubi producţie, cu ceea ce avem înmagazinat şi putem extrage, acoperim cu brio consumul,. La 21-22 octombrie, producţia în sine, fără a extrage gaz din depozite, acoperă consumul, deci ne aşteptăm că, având în vedere cantităţile înmagazinate, să putem trece iarna doar cu gaz românesc” a declarat Burduja la Digi24. Ministrul spune că vor fi doar excepţii punctuale, şi anume atunci când anumite companii decid să importe în condiţiile în care gazul de import este mai ieftin decât extragerea gazului românesc din depozite, adică din „raţiuni pur comerciale”. „România nu importă nicio moleculă de gaz rusesc” Întrebat de unde ar importa România gaze, Burduja a spus că, în general, „pe relaţia cu Bulgaria”, gaz venit din Turcia.

„România nu importă nicio moleculă de gaz rusesc şi aşa trebuie să se comporte toate statele europene. Sigur că avem şi vecini care spun că n-au de ales şi spun că trebuie să importe în continuare din Rusia. În general, noi importăm pe relaţia cu Bulgaria, deci este gaz care vine din Turcia, pe magistralele mari, inclusiv gaz din Azerbaijan, de exemplu. Oricum, odată ajuns în Turcia, el este considerat gaz turcesc. Exact din motive comerciale se pot întâmpla aceste importuri, adică atunci când e mai ieftin să importăm decât să extragem din depozite, sunt nişte costuri aferente şi extragerii”, a explicat ministrul. ”Românii să ştie că avem securitate, chiar independenţă energetică” Burduja a punctat că este important ca românii să ştie că, din perspectiva gazelor naturale, există securitate energetică şi chiar independenţă energetică. ”Adică ne acoperim din producţia noastră consumul intern”, a subliniat ministrul Energiei. Referindu-se la ce se va întâmpla din luna aprilie a anului viitor, când preţurile nu vor mai fi plafonate, ministrul Burduja a garantat că românii cu dificultăţi financiare vor fi în continuare protejaţi.

„Pot garanta că românii care au o dificultate în plata factorilor la gaz, de la energie electrică vor fi în continuare protejaţi, reglementările europene ne permit acest lucru. Cel mai probabil, săptămâna aceasta formalizăm grupul interministerial cu Ministerul Muncii, cu Ministerul Finanţelor, ANAF, INS şi Comisia de Prognoză şi mulţi alţii pentru a defini cum va arăta schema de compensare- plafonare în cazul consumatorului vulnerabil energetic. Ideea este simplă, după plata factorilor la utilităţi, niciun român nu trebuie să scadă sub pragul sărăciei relative”, a conchis Sebastian Burduja.

