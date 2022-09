Rusia ar trebui să apeleze la Ucraina dacă vrea eliberarea trupelor încercuite în Lyman. Podoleak: „În urmă cu 8 ani, militarii ruși ne-au înconjurat lângă Ilovaisk. Ai noștri au fost de acord să se predea fără arme. Dar Rusia nu s-a ținut de cuvânt. Coloana a fost împușcată”

Consilierul prezidențial ucrainean, Mihailo Podoleak, a declarat vineri, 30 septembrie, că Rusia ar trebui să apeleze la Kiev pentru ca trupelor încercuite de Moscova să li se permită să iasă din bastionul rusesc de la Lyman, în estul Ucrainei, dacă este preocupată de acestea, relatează The Guardian.

„În urmă cu 8 ani, militarii ruși ne-au înconjurat lângă Ilovaisk. Ai noștri au fost de acord să se predea fără arme. Dar Rusia nu s-a ținut de cuvânt. Coloana a fost împușcată. Astăzi, Federația Rusă va trebui să ceară o ieșire din Lyman. Doar dacă, desigur, cei de la Kremlin vor fi preocupați de soldații lor”, a scris pe pagina sa de Twitter Podoleak.

8 years ago, ru-military surrounded our near Ilovaisk. Our guys agreed to surrender without weapons. But Russia broke its word. The column was shot. Today RF will have to ask for an exit from Lyman. Only if, of course, those in Kremlin are concerned with their soldiers.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 30, 2022