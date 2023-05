Rusia vrea să domine cerul Ucrainei cu noul grup aerian de elită „Storm”

Rusia înființează un nou grup de atac aerian pentru a lovi Ucraina, susține ministerul britanic al Apărării în evaluarea de luni dimineață.

Este foarte probabil ca Rusia să fie acum în curs de înființare a unui nou grup aerian de atac de elită, cu numele de cod Storm, care să opereze deasupra teritoriului Ucrainei, potrivit serviciilor militare secrete britanice, transmite Hotnews.

Este probabil să includă cel puțin o escadrilă de avioane bombardiere Su-24 și Su-34, precum și o escadrilă de elicoptere de atac, a precizat ministerul britanic al Apărării.

Combinația de tipuri de aeronave sugerează că rolul principal al grupului va fi acela de a efectua misiuni de atac la sol, se arată în evaluarea de luni dimineață.

Crearea unui astfel de grup sugerează că escadrilele forțelor aeriene regulate ale Rusiei au rămas în urmă în îndeplinirea sarcinilor lor principale: lovituri la granițele ucrainene, a mai precizat serviciul de informații.

Ministerul rus al Apărării caută piloți calificați și motivați prin oferirea unor stimulente salariale mari și caută personal inclusiv în rândul militarilor pensionați, potrivit relatărilor din presa rusă, citate de serviciile militare secrete britanice.

