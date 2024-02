Rușii mută linia frontului, aproape de România: atac puternic la Odesa, după ordinul lui Dmitri Medvedev

Oleh Kiper, șeful Administrației Militare Regionale Odesa, a confirmat informaţiile respective. “Sub dărâmături, au fost găsite cadavrele a încă două persoane. În total, trei persoane au murit în urma atacului inamic. Operaţiunea de căutare s-a încheiat. Transmit sincere condoleanțe familiilor și apropiaţilor” – a scris acesta pe Telegram.

RBC aminteşte că, joi seară, în Ucraina, a fost anunțată o alertă de raid aerian, în regiunile centrale și sudice. Ulterior, autorităţile au raportat că avioane ruseşti au lansat rachete spre Odesa. În jurul orei 23:00, la Odesa, s-a auzit o explozie. Ulterior, Forțele de Apărare “Sud” din Ucraina au transmis că forțele armate rusești au folosit drone Shahed-131/136 pentru a lansat atacuri în regiunea Odesa, precum și rachete Kh-31P și Kh-22, lansate din avioane tactice și strategice, din Marea Neagră.

Nouă drone kamikaze rusești au fost doborâte de forțele și mijloacele de apărare aeriană ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Una dintre dronele lovite deasupra mării a căzut pe clădirea unei întreprinderi din zona de coastă a orașului și a provocat distrugeri și incendii.

Inițial, au apărut rapoarte despre o persoană decedată și, de asemenea, autorităţile au transmis că clădire ar mai putea fi câteva persoane. După miezul nopții, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunţat că au detectat drone Shahed deplasându-se spre Nipro și regiunea Dnipropetrovsk. Ulterior, în Dnipro s-au auzit explozii. Vineri dimineață, autoritățile locale au raportat că opt persoane au fost rănite, după ce o dronă a lovit un bloc de locuinţe.

Three people killed in Russian Shahed attack on Odesa. In Dnipro, nine-story residential building hit with a drone. Russia launched 31 Shahed drones, 23 were intercepted. pic.twitter.com/j3Lyv5b2Hq

Forţele Aeriene ale Ucrainei raportează că, în noaptea de 22 spre 23 februarie, forțele armate rusești au atacat teritoriul ucrainean cu drone și rachete de mai multe tipuri.

Armata ucraineană a fost implicată în misiuni de respingere a atacurilor aeriene în patru regiuni ale ţării. Ruşii au lansat, în total, 31 de drone Shahed, dintre care 23 au fost doborâte de sistemele de apărare antiaeriană ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Pe lângă dronele kamikaze, ruşii au folosit în atac şi trei rachete ghidate antiaeriene S-300, o rachetă antiradar Kh-31P și două rachete de croazieră Kh-22. “Apărarea antiaeriană a distrus 23 de drone de atac în regiunile Odesa, Mikolaiv, Poltava, Dnipropetrovsk și Harkiv” – a informat armata ucraineană.

Amintim că, joi seară, sirenele de raid aerian au sunat în regiunile centrale și sudice ale Ucrainei, armata avertizând că ruşii ar putea lansat rachete Kh-22.

Ce a spus joi Dmitri Medvedev

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent numărul doi în Consiliul de Securitate rus, a spus că Rusia nu se va opri până când nu va captura Kievul și a numit Odesa „oraș rusesc”.

Dmitri Medvedev a spus că pentru „a atinge obiectivele „operațiunii speciale, va trebui să ajungem la Kiev”. Potrivit acestuia, dacă Kremlinul nu reușește să o facă acum, „o vor face după ceva timp”.

Kremlinul crede că Kievul este „o amenințare la adresa existenței Rusiei” și oricum este un „oraș rusesc”.

Medvedev a menționat și Odesa, pe care a numit-o „un oraș rusesc”. „Odesa, întoarce-te acasă, o așteptăm pe Odesa în Federația Rusă”, a spus el.

Medvedev a mai spus că „discuțiile de pace” și „concesiile teritoriale” nu vor oferi decât timp Kremlinului să-și recapete capacitatea de luptă, astfel încât să poată încerca apoi să captureze Kievul și alte orașe ucrainene din nou.

‼️ Dmitry Medvedev said that Russia will not stop until it captures Kyiv, and called Odesa a “Russian city”

Medvedev said that in order to “achieve the goals of the special operation, we will have to reach Kyiv.” According to him, if the Kremlin fails to do it now, “they will do… pic.twitter.com/ysNUSGjB9Q

— NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2024