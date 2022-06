Rușii reiau avansul spre Severodoneţk şi ameninţă că nu vor mai face diferenţa dintre civilii şi militarii ucraineni din oraaș

În ultimele 48 de ore, se pare că Rusia să-şi fi reînnoit eforturile în a avansa spre Severodoneţk şi ameninţă că nu va mai face nicio distincţie între militarii şi civilii ucraineni care nu se vor retrage din oraş, raportează sâmbătă Ministerul Apărării britanic, informează Reuters.

Astfel, obiectivul rușilor este de a pătrunde cât mai adânc în regiunea Doneţk şi de strânge laţul în jurul oraşului Severodoneţk dinspre nord, a mai precizat ministerul britanic pe Twitter.

