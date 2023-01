Să-l salvăm împreună pe Elem!

Elem, un băiat de aproape un an, a fost diagnosticat, cu jumătate de an în urmă, cu „retinoblastom” – cancer la ochiul stâng. Familia băiatului are nevoie de ajutor pentru a reuși să achite serviciile medicale pentru 2023 la clinica din Lausanne, Elveția, unde se tratează astfel de tumori.

„Elem s-a născut în februarie, luna mea preferată. Noi cu Macar eram atât de fericiți, încât am hotărât să nu zicem nimănui deocamdată despre el. Fericirea este mult prea fragedă pentru a o afișa, ea iubește tăcere, credeam. Așa am savurat-o câteva luni, în liniște, cu lecturi în timpul alăptării, filme între nap-urile lui Elem și multe discuții, planuri, despre tot soiul de proiecte, filme documentare, artistice, cărți.



Apoi s-a întâmplat ceea ce ne-a zguduit, ne-a întors pe dos, ne-a făcut să plângem, mai întâi pe-ascuns, prin colțuri, în baie, apoi pe umărul unui altuia. Ne promiteam că vom putea, vom reuși, vom trece peste. Pentru că suntem împreună, suntem puternici, talentați, încă tineri. Vom putea. Elem făcuse trei luni, era luna mai și diagnosticul era deja confirmat: retinoblastom – cancer la ochiul stâng. Cancerul este acea fiară lăuntrică, pe care nu știi cum s-o îmblânzești, nu știi cum să te porți cu ea. Iar cancerul la copii e o fiară aparte, care urla în fiecare din noi.

Mereu există două căi – să te lași dus de val ori încerci din răsputeri să te opui fluxului emoțional, ca să cauți ce poți face aici și acum. Moldova nu ne dădea șanse. Așa am găsit clinica din Lausanne, Elveția. Acolo se tratează astfel de tumori, doar cu bani enormi, la care nici statul moldovenesc, nici asigurarea nu au putut contribui cu nimic. În așa momente, te simți abandonat, mic, singur și umilit. Tare umilit. Și se respiră altfel, fix în jumătate. Nu am avut de ales, ne-am propus să găsim totul singuri. Cu economiile proprii și câteva împrumuturi, Elem a început tratamentul.



În această jumătate de an, pentru servicii medicale au fost cheltuite 100 000€, fără transport, mâncare, cazare incluse, au fost schimbate peste 24 de avioane, în schimbul tratamentului cu cryo și chimioterapii generale și arteriale.



Nu aș fi scris această postare, dar mai avem încă un an de continuat și cât de tare nu ne-am încăpățâna că vom reuși singuri, viteza cu care acești bani se duc pentru tratamente ne demonstrează inversul. Muncim foarte mult în paralel și foarte tare vrem să achităm serviciile medicale pentru 2023, însă avem mare nevoie de ajutorul vostru, dragi prieteni și cunoscuți. Înțelegem că sunt timpuri complicate, dar în cazul în care puteți să ne dați o mână de ajutor, vă vom fi foarte recunoscători. Lăsăm mai jos datele bancare și adresa de PayPal. Vă mulțumim tare mult!”, se arată în mesajul publicat de mama băiatului.

Numărul cardului

5574 8402 6464 7813

Natalia Girbu

PayPal

codoscrisori@gmail.com

Transferuri în EUR (de peste hotare)

banca corespondentă а băncii beneficiare

Landesbank Baden Wurttemberg, Stuttgart, Germany, SWIFT: SOLADESTXXX

banca beneficiară

BC „Moldindconbank” S.A., SWIFT: MOLDMD2X

numele beneficiarului

Natalia Girbu

codul iban

MD19ML000002259A24375221

Transferuri în MDL (pe teritoriul Moldovei)

banca beneficiară

BC „Moldindconbank” S.A., SWIFT: MOLDMD2X

codul iban

MD19ML000002259A24375221

numele beneficiarului

Natalia Girbu

idnp al beneficiarului

2000033021351

