Săptămâna viitoare, Erdogan se întâlnește cu Putin la Soci

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan se va întâlni cu Vladimir Putin la 5 august, la Soci, în Rusia. Despre aceasta a anunțat marți, 26 iulie, președinția turcă, potrivit AFP cu referire la Hotnews.

Conform sursei citate, Erdogan va efectua la 5 august o vizită de o zi în Rusia, pe litoralul Mării Negre. Anunțul a fost făcut de preşedinţia de la Ankara, care nu a oferit mai multe detalii.

Menționăm că la 20 iulie, președintele Turciei l-a lăsat pe Putin să-l aștepte stânjenit într-o cameră în fața unei mulțimi de reporteri.

A fost un moment neobișnuit pentru președintele rus, cunoscut pentru faptul că îi lasă intenționat pe liderii mondiali să îl aștepte, uneori ore întregi, înainte de discuțiile programate. Unii au speculat că ar fi putut fi o reacție la o întâlnire din 2020 de la Moscova, în care Erdogan a așteptat atât de mult timp să intre în sala de discuții încât s-a așezat pe scaun.

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek

— Alec Luhn (@ASLuhn) July 19, 2022