Sărbătoare mare 7 septembrie. Sfântul pomenit astăzi

Sfantul Sozont s-a nascut in Licaonia (Asia Mica), in timpul domniei lui Diocletian (284-305). A fost pastor de oi si s-a invrednicit sa-si vada sfarsitul ca mucenic pentru Hristos, intr-o vedenie.

In vremea sa, se afla la Pompeiopolis (in Cilicia) un idol din aur si argint, la care se inchinau paganii. Sozont a intrat in cetatea in care se afla acest idol, a rupt mana idolului, a facut-o bucati si a impartit-o saracilor.

Ca sa impiedice arestarea pe nedrept a nevinovatilor, Sozomen s-a predat magistratului, marturisindu-i ca este crestin si ca el a taiat mana idolului.

Dupa supunerea la multe chinuri, a fost aruncat in foc, iar aici si-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu.





