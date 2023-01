Scandal la PCCOCS. Un membru CSS cere CSP-ului să anuleze concursul: Ar fi fost intimidat

Sar scântei la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) după ce fotoliul de șef a devenit vacant, dar și după ce s-a anunțat că o Comisie specială va examina în februarie dosarele celor trei candidați trecuți în a doua etapă a preselecției. Precizăm că la proba interviului au fost admiși Andrei Mațco, Eugeniu Rurac și Sergiu Russu, scrie Realitatea.md.

Pe Facebook, Iulian Groza, membru al Comisiei speciale de preselecție a candidaților la funțcia de șef al PCCOCS trage alerta și spune că acest concurs trebuie anulat imediat. Groza susține de dimineață a informat conducerea CSP despre motivele pentru care ar urma să fie anulat concursul.

„Astăzi, dimineața am sesizat Consiliul Superior al Procurorilor privind încercări din partea unor persoane interstate de a exercita intimidări și presiuni asupra mea în calitate de membru al Comisiei Speciale pentru pre-selecția candidaților pentru funcția de procuror – sef al PCCOCS. Consider că acest concurs este lovit de vicii, iar integritatea și credibilitatea procesului de selecție si a rezultatelor concursului sunt afectate grav. Consider ca acest concurs trebuie anulat”, scrie Groza.

Groza mai scrie în sesizarea sa că:

„Pe parcursul ultimelor zile, după prima ședință a Comisiei Speciale care a avut loc luni, 23 ianuarie 2023, am sesizat mai multe acțiuni realizate prin interpuși, inclusiv prin intermediul conturilor de telegram anonime asociate, în scopul intimidării mele și exercitării presiunilor asupra mea, în calitate de membru al Comisiei Speciale, în vederea influențării procesului de preselecție al candidaților pentru funcția de procuror – șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Consider că astfel de presiuni asupra membrilor Comisiei Speciale sunt inacceptabile și reprezintă o ingerință gravă în procesul de preselecție, viciază integritatea concursului și afectează grav credibilitatea rezultatelor selecției candidatului pentru funcția de șef al Procuraturi PCCOCS. În acest context, rog respectuos să analizați circumstanțele sesizate în prezenta scrisoare și să examinați oportunitatea anulării etapei de preselecție, precum și a concursului inițiat de CSP pentru selecția a candidatului pentru funcția de Procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Groza spune că este gata să fie audiat de Consiliul Superior al Procurorilor în urma celor declarate.

Comisia specială de preselecție a candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) s-a întrunit luni, 23 ianuarie curent, în ședință închisă, pentru a examina dosarele candidaților prin prisma criteriilor de eligibilitate. Trei candidați au fost admiși la proba interviului.

Cei trei candidați a fost admiși pentru a doua etapă a preselecției. Comisia a mai stabilit intervievarea lor pe data de 1 februarie 2023, începând cu ora 10:00, în sediul CSP.

Interviul se desfășoară în scopul evaluării competențelor manageriale și profesionale corespunzătoare funcției de procuror-șef al procuraturii specializate, reputației ireproșabile și dacă în privința candidatului nu există suspiciuni rezonabile privind comiterea actelor de corupție, a actelor conexe acestora sau a faptelor coruptibile în sensul Legii integrității nr. 82/2017.

În cadrul interviului, candidații vor fi audiați în ordine alfabetică, vor răspunde la întrebări și vor prezenta conceptul de management și dezvoltare instituțională. Totul va fi înregistrat video și va fi publicat pe site-ul CSP.

