Scandal uriaș în SUA: directoarea serviciilor de informații a divulgat accidental numele unui agent CIA din Rusia

Un scandal de proporții zguduie administrația americană după ce Tulsi Gabbard, șefa Biroului Național de Informații, a făcut public, din greșeală, numele unui agent CIA aflat sub acoperire în Rusia. Gafa a avut loc în momentul publicării unui document oficial referitor la retragerea unor autorizații de acces la informații clasificate.

Informația a fost imediat preluată de comunitatea internațională de securitate, fiind considerată o eroare cu implicații grave asupra siguranței naționale. Specialiștii avertizează că expunerea unui agent de teren, mai ales într-o zonă sensibilă precum Rusia, pune în pericol atât viața acestuia, cât și întreaga rețea operațională din care face parte.

Oficialii CIA au reacționat dur, subliniind că nu au fost consultați înainte de publicarea listei. Aceștia atrag atenția că astfel de decizii ar fi trebuit să treacă printr-un proces riguros de verificare și coordonare, pentru a preveni scurgerile de informații extrem de sensibile.

Mai mulți experți au catalogat incidentul drept „un act de neglijență gravă”, acuzând conducerea serviciilor de informații de lipsă de profesionalism. „Nu este vorba doar de o greșeală administrativă, ci de o încălcare a unor reguli fundamentale de securitate”, a comentat un fost ofițer de rang înalt.

Incidentul a reaprins dezbaterile politice privind modul în care sunt gestionate informațiile secrete și riscul de politizare a instituțiilor de securitate. Criticii susțin că administrația americană trebuie să dea explicații și să ia măsuri imediate pentru a recâștiga încrederea partenerilor internaționali.

Consecințele asupra relațiilor cu Rusia sunt de asemenea greu de anticipat. Identitatea agentului expus ar putea fi folosită ca armă diplomatică de către Moscova, într-un context geopolitic deja tensionat.