Scapă de balonare din 5 paşi

Nu renunta la cei doi litri de apa

Apa elimina balonarea foarte rapid, deoarece ajuta digestia si imbunatateste nivelul de hidratare din corp, sa nu mai spunem ca iti taie foamea. In plus, atunci cand bei mai mult de doi litri de apa pe zi, pielea ta este mult mai luminoasa si vei elimina semnele de imbatranire ale tenului datorate expunerii la soare. Este vital sa bei intre unu si trei litri de apa pe zi si sa adaugi lamaie, lime sau castravete pentru un plus de savoare.

Alege alimente care elimina balonarea

Aceste alimente exista si nu le poti ignora efectele. Castravetii, sparanghelul, pepenele galben si rosu, citricele actioneaza ca diuretice naturale. Daca ai tendinta de a retine apa in organism tine minte faptul ca alimentele enumerate mai sus ajuta la eliminarea acesteia. Grasimile „sanatoase” din somon, avocado si ulei de masline te vor ajuta, de asemenea, sa reduci inflamarea intestinelor si sa ai abdomenul plat visat.

Evita alimentele care baloneaza – indulcitori, cafeina si bauturi carbogazoase

Daca vrei un stomac „zvelt” in cel mai rapid ritm trebuie sa fii pregatita sa renunti la anumite elemente nocive din dieta ta: bauturile carbogazoase, guma de mestecat, cafeaua si indulcitorii. Acestea cauzeaza probleme digestive minore care la randul lor se traduc in balonare. Iar in cazul in care stomacul tau este deja sensibil, cafeina si bauturile carbogazoase trebuie sa fie pe lista neagra deja!

Bea alcool cu masura

Nu ai cum sa renunti la cocktailuri baute pe marginea piscinei sau pe malul marii asa ca trebuie macar sa iti faci un plan de a le asocia cu masura. Singurele retete care nu incap in noua ta dieta anti-balonare sunt cele foarte dulci si cu ingrediente cu nivel mare de calorii. Alege unul sau doua bauturi slabe in calorii si racoritoare, cum sunt sangria, margarita, mojito sau pentru seara sampanie, votca, vin sau bere slaba.

Renunta la fast food

Renunta la toate mancarurile prajite in ulei, sau realizate cu multa smantana, procesate si semipreparate. Excesul de sare, zahar, carbohidrati rafinari si calorii scad nivelul de energie si contribuie foarte mutl la balonarea stomacului. Evita pe cat posibil cartofii prajiti, fripturile sarate, chipsurile, dulciurile si mancarurile chinezesti si adauga in dieta ta ingrediente naturale: legume si carne fiarta sau pe gratar si multe fructe proaspete.

