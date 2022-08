„Seamănă cu sfârșitul lumii”. Centrala nucleară Zaporojie, reconectată la rețeaua electrică

Vineri, 26 august, compania ucraineană Energoatom, anunță într-un comunicat de presă, că centrala nucleară Zaporojie a fost reconectată la rețeaua electrică a Ucrainei. Astfel, unul dintre reactoarele centralei care au fost oprite ieri, 25 august, a fost conectat la rețeaua electrică.

„Astăzi, 26 august 2022, la ora 14:04, una dintre unitățile centralei Zaporojie, care au fost oprite ieri, a fost conectată la rețeaua electrică. În prezent, capacitatea este în curs de creștere”, a anunțat Energoatom.

De asemenea, compania a precizat că nu există probleme cu privire la funcționarea echipamentelor și a sistemelor de siguranță.

„Profesioniștii în energie nucleară din Zaporojie sunt adevărați eroi! Ei asigură neobosit siguranța centralei, a Ucrainei și a întregii Europe și lucrează pentru ca țara lor să aibă energie electrică”, se mai arată în comunicatul citat.

Menționăm că anterior, Energoatom anunța că toate cele șase reactoare ale centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei sunt încă deconectate de la rețeaua de electricitate a Ucrainei.

De asemenea, compania spunea că energia electrică necesară pentru menținerea în siguranță a centralei este furnizată în prezent printr-o linie din sistemul electric al Ucrainei și că lucrările sunt în desfășurare pentru a restabili conexiunea dintre rețeaua de electricitate și cele două reactoare funcționale ale centralei.

Alimentarea cu electricitate a centralei este esențială pentru a asigura răcirea reactoarelor. În cazul în care această alimentare cu energie este oprită, centrala folosește un sistem de avarie prin alimentarea cu energie furnizată de generatoare diesel.

Mărturia unui angajat de la Zaporojie: „Seamănă cu sfârșitul lumii”

Un angajat de la centrala nucleară Zaporojie a declarat pentru CNN că colegii săi sunt adevărați „eroi” și a descris mediul în care sunt nevoiți să lucreze.

Ulterior, mărturia sa vine după ce joi ultima linie electrică a centralei s-a deconectat de două ori în urma incendiilor la o centrală termică din apropiere. Pierderea energiei a dus la „activarea imediată” a generatoarelor diesel de rezervă pentru a preveni un „dezastru nuclear”.

⚡️CNN has published satellite images from Planet Labs and the #European Space Agency showing fires and smoke near ​​the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

Three images taken on August 24 at 10:39 am, 11:30 am, and 11:35 am local time show the fire growing south of the station. pic.twitter.com/sUSvt6fzay

— NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2022