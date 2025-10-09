Selecționata R. Moldova la fotbal va întâlni diseară naționala României

Selecționata Republicii Moldova la fotbal va juca astăzi, 9 octombrie, al doilea său meci amical din acest an împotriva naționalei României. Partida se va disputa pe Arena Națională din București și va fi transmisă în direct de postul de televiziune Moldova 1, începând cu ora 21:00.

Partida din această seară va fi arbitrată de Ishmael Barbara din Malta. El va fi ajutat de către conaționalii săi Duncan Sultana și Luke Portelli, iar Andrei Chivulete din România va fi al 4-lea oficial, potrivit fmf.md.

Meciul amical cu România va fi al 298-lea pentru Naționala Moldovei. Reprezentativa noastră a înregistrat până acum 60 victorii, 68 egalități și 169 înfrângeri. Golaveraj: 240-509.

România și Republica Moldova au jucat până acum în total șase meciuri directe la nivel de selecționate, toate amicale.

Bilanț: 0 victorii, 1 remiză și 4 înfrângeri. Golaveraj 17-3, pentru România. Vedeți mai jos statistica celor 6 partide.

01.06.1996 România – R. Moldova 3-1 / meci amical

06.06.1998 România – R. Moldova 5-1 / meci amical

23.06.1998 R. Moldova – România 0-0 / meci amical

07.02.2007 România – R. Moldova 2-0 / meci amical

14.02.2015. România – R. Moldova 2-1 / meci amical

20.10.2022. R. Moldova – România 0-5 / meci amical