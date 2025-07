Sergiu Ostaf: Enunțarea dezideratului re-unificarii României și R.Moldova in Germania și pe paginile principalului ziar conservator-liberal german este un act simbolic geopolitic regional

Enunțarea dezideratului re-unificarii României și R.Moldova in Germania și pe paginile principalului ziar conservator-liberal german (care denunță legitimitatea istorică a unor teritorii românești) este un act simbolic geopolitic regional.

Acceptul tacit al nemților în condițiile actuale (in care securitatea regionala și continuitatea euroatlantică este cea mai importantă și relația oportunistă cu agresorul rus este caducă) ar fi un punte pe care trebuie construit. Clasa politică germana s-a opus direct și indirect oricărui vector reunificator: a cultivat politicul opozant, inclusiv de valență pro-europeana, a facilitat interesele rusești economice prin acomodarea acestora în Transnistria, a atacat subversiv politicul prounionist in ambele țări, a transpus stimulentele economice ambelor țări în condiția discontinuării ambiției, cultivarea temelor publice discordante reunificării, cooperat cu decizionalul rus pe adîncirea respingeri opțiunii euroatlantice in R.Moldova, acomodat radicalizările și îngroșarea liniilor de divizare societale… dar asta e in trecut. Descifrarea viziunii in schimbare arata diferit?

Construcția data face parte din mulțimea soluțiilor posibile, in iterația temporara actuala.