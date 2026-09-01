Și-a ucis soția, apoi a mers în spatele casei și s-a împușcat. Procuratura, primele detalii din ancheta pe tragedia de la Măgdăcești: Au fost depistate și muniții

Procuratura raionului Criuleni confirmă că bărbatul de la Măgdăcești, care și-a omorât soția, apoi s-a sinucis, avea ordonanță de protecție și nu putea să se apropie de casa familiei sale: „Din cercetările efectuate până în prezent rezultă că s-ar fi deplasat la domiciliul comun, unde se afla soția sa, deși, anterior, în privința acestuia fusese emisă o ordonanță de protecție. Acesta ar fi avut asupra sa o armă deținută ilegal și ar fi efectuat o împușcătură în direcția femeii, după care ar fi mers în spatele locuinței și s-ar fi sinucis cu aceeași armă”, comunică PG.

„Dublul deces într-un caz de violență în familie, la Criuleni. Procuratura verifică circumstanțele și modul de executare a măsurii de protecție.

Procuratura raionului Criuleni informează despre cazul produs la 31 august 2026, într-o localitate din raion, în urma căruia două persoane au decedat.

Potrivit informațiilor preliminare, în dimineața zilei de 31 august, poliția a fost sesizată prin Serviciul 112, după ce o femeie de 42 de ani a fost depistată inconștientă în locuință.

Din cercetările efectuate până în prezent rezultă că un bărbat în vârstă de 47 de ani s-ar fi deplasat la domiciliul comun, unde se afla soția sa, deși, anterior, în privința acestuia fusese emisă o ordonanță de protecție. Acesta ar fi avut asupra sa o armă deținută ilegal și ar fi efectuat o împușcătură în direcția femeii, după care ar fi mers în spatele locuinței și s-ar fi sinucis cu aceeași armă.

În urma leziunilor suferite, ambele persoane au decedat.

La fața locului au intervenit polițiștii, procurorul de serviciu și medicul legist. În cadrul cercetării au fost ridicate arma, muniții și alte obiecte relevante pentru anchetă.

Pe acest caz a fost înregistrat un proces penal, iar în continuare urmează să fie efectuate expertize medico-legale și balistice, examinarea obiectelor ridicate, precum și alte acțiuni procesuale necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

În cadrul acțiunilor desfășurate, se vor examina atât acțiunile făptuitorului îndreptate asupra victimei, cât și asupra altor membri de familie.

Totodată, Procuratura raionului Criuleni verifică modul în care a fost executată ordonanța de protecție emisă anterior în privința bărbatului, inclusiv circumstanțele care au permis apropierea acestuia de victimă, în pofida măsurii dispuse.

La această etapă, ancheta este în desfășurare, iar toate circumstanțele cazului urmează a fi stabilite în cadrul procesului penal”, comunică PG.